Масований удар по Києву: 250 тисяч людей залишилися без світла, — "Укренерго"

За інформацією у пресслужбі компанії, всі знеструмлення пов’язані з бойовими діями. Застосовувати графіки відключення не планують.

Вранці 2 січня російські окупанти завдали масованої ракетної атаки по Києву, внаслідок чого у столиці та області є пошкодження в мережах "Укренерго". Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

За інформацією "Укренерго", всі знеструмлення пов’язані з бойовими діями, однак, застосовувати графіки відключення не планують.

Також в пресслужбі додали, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки ступеню пошкоджень ремонтними бригадами "Укренерго" та обленерго.

Обстріл Києва 2 січня: деталі

Зазначимо, зранку 2 січня Повітряні сили ЗСУ попередили про активізацію майже двох десятків російських літаків Т-95МС, які поступово вийшли в точку пуску ракет. Пізніше стало відомо, що РФ дійсно запустила ракети Х-47 "Кинджал", які загрожували Києву. Місцеві жителі повідомили про вибухи в кількох районах, також писали, що подекуди зникло світло та зв'язок.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, внаслідок масованих ракетних ударів у столиці постраждали шість районів, зокрема, Подільський, Святошинський, Печерський, Оболонський, Деснянський та Солом'янський.

В будинку в Солом'янському районі рятувальники деблокували 17 людей, 117 людей вивели зі споруди. За словами мера, постраждали наразі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували. У будівлі загоряння та сильне задимлення.

Нагадаємо, у ніч із 1 на 2 січня росіяни атакували Україну зграєю дронів-камікадзе. Згідно із заявою Повітряних сил, збили всі російські БПЛА. Унаслідок падіння уламків у столиці виникла пожежа, повідомили в КМДА.