Блекаут після обстрілів: у ДТЕК розповіли, як довго Київ і область будуть без світла

За інформацією енергетиків, уже після обстрілів ЗС РФ уже відновлено роботу магістральних мереж у київському енерговузлі. Жителям Києва та області поступово повертають світло.

Енергетики вже відновлюють пошкоджені під час ракетної атаки 2 січня об'єкти енергоінфраструктури. Зокрема, у Києві, станом на 12:00, електроенергія знову з'явилася у жителів Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів. Про це повідомили в компанії ДТЕК "Київські електромережі".

Світло в Києві: яка ситуація зараз

Без світла, за інформацією фахівців, частина жителів:

на Куренівці;

у Святошинському районі;

в Оболонському районі.

"Фахівці займаються перепідключенням, щоб загоїти всіх, хто постраждав у Києві через атаку", — ідеться в повідомленні.

Перебої зі світлом у Київській області: кому вже повернули світло

Тим часом пресслужба компанії ДТЕК "Київські регіональні енергомережі" повідомила, що в Київській області енергетики відновили електропостачання для 81 тисячі родин, які залишилися без світла вранці 2 січня через атаку ЗС РФ на регіон. Електропостачання було відновлено частково в Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах.

"Продовжуємо працювати, щоб повернути світло всім жителям Київської області, які залишилися без світла через атаку ворога", — підкреслили енергетики.

Тим часом, як повідомили в "Укренерго", енергетики запустили в роботу магістральні мережі в київському енерговузлі.

"Колеги з обленерго поступово відновлюють енергоживлення споживачів у Києві та області", — уточнили в "Укренерго".

Обстріл Києва 2 січня: що відомо

Уранці 2 січня Повітряні сили ЗСУ попередили про активізацію майже двох десятків російських літаків Т-95МС, які поступово вийшли в точку пуску ракет. Пізніше стало відомо, що РФ дійсно запустила ракети Х-47 "Кинджал".

Як повідомив мер Віталій Кличко, внаслідок масованих ракетних ударів у столиці постраждали шість районів, зокрема, Подільський, Святошинський, Печерський, Оболонський, Деснянський і Солом'янський.

У будинку в Солом'янському районі рятувальники деблокували 17 осіб, ще 117 було виведено з будівлі. Мер зазначив, що на той момент постраждалих було 20 осіб, 19 із них медики госпіталізували.

Нагадаємо також, що в ніч з 1 на 2 січня росіяни атакували Україну 35 дронами-камікадзе. Як заявили в Повітряних силах, у небі над Україною було збито. Унаслідок падіння уламків у столиці виникла пожежа, повідомили в КМДА.