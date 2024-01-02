Перебої не тільки зі світлом: у Києві серйозний збій у роботі інтернету

За даними сервісу NetBlocks, доступність інтернету в Києві впала на 80% вранці 2 січня.

Через ракетну атаку 2 січня в Києві спостерігається серйозний збій із підключенням до інтернету. Про це йдеться в повідомленні сервісу Netblocks, який відстежує підключення до мережі.

"Показники свідчать про значні перебої з інтернет-зв'язком у Києві, на тлі нових російських ракетних обстрілів, спрямованих на цивільну та критично важливу інфраструктуру столиці", — наголошується в повідомленні.

Сервіс також опублікував інфографіку, згідно з якою, доступність інтернету в Києві впала на 80% від звичайного рівня.

Тим часом, як зазначив представник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманова в ефірі телемарафону, фахівці вже займаються цією проблемою і працюють над виправленням ситуації.

"Через ракетний удар у деяких районах міста були і є зараз проблеми з електропостачанням, водопостачанням. Зараз фахівці ДТЕК роблять перепідключення — щоб заживити тих киян, хто залишився без електропостачання", — сказав він.

Шаманов зазначив, що оскільки деякі райони Києва були знеструмлені через обстріли, можуть виникати проблеми також із мобільним зв'язком та інтернетом. Він порадив киянам приходити в найближчі "Пункти незламності".

Обстріл Києва 2 січня: яка зараз ситуація зі світлом

За інформацією компанії ДТЕК "Київські електромережі", електроенергію вже мають жителі Святошинського, Шевченківського, частини Оболонського та Подільського районів. Водночас без світла залишаються жителі Куренівки. У Київській області енергетики відновили електропостачання для 81 тисячі сімей, які залишилися без світла.

А в компанії "Укренерго" зазначили, що вже запрацювали магістральні мережі в київському енерговузлі.

"Колеги з обленерго поступово відновлюють енергоживлення споживачів у Києві та області", — уточнили в "Укренерго".

Ракетний удар по Києву 2 січня: деталі

Фокус уже писав, що вранці 2 січня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Києву. Унаслідок обстрілу було пошкоджено будинки, є постраждалі та загиблі. Вночі та вранці 2 числа повітряну тривоги жителі столиці чули двічі: — о 02:24 годині та о 05:53. Сумарно повітряна тривога тривала майже шість годин.

У КГВА зазначали, що по Києву були хвилями випущені з бомбардувальників крилаті ракети типу Х-101/Х555/Х-55. Разом із цим окупанти випустили з літаків МіГ-31 аеробалістичні ракети "Кинджал".

Також нагадаємо, що в ніч з 1 на 2 січня росіяни атакували Україну 35 дронами-камікадзе. Як заявили в Повітряних силах, у небі над Україною було збито.