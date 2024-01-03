$37 млрд: прем'єр Шмигаль назвав потреби зовнішнього фінансування України на 2024 рік

Європейський Союз, Канада, США, Японія, МВФ, Велика Британія, Світовий банк залишаються лідерами фінансової підтримки Києва, розповів очільник уряду.

Понад $37 млрд зовнішнього фінансування потрібно Україні на цей рік. Про це повідомив керівник Кабміну Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він подякував державам та міжнародним організаціям, які допомагали і будуть надавати підтримку Україні. У 2023 році зовнішнього фінансування залучено 42,6 млрд доларів. З них 27% — це грантові кошти.

Шмигаль назвав лідерів підтримки, які залишаються незмінними. Це Європейський Союз, Канада, США, Японія, МВФ, Велика Британія, Світовий банк. Він висловив сподівання, що ритмічна, своєчасна та стабільна допомога партнерів триватиме й надалі.

"Потреби на цей рік — понад 37 млрд доларів", – заявив керівник уряду.

Прем’єр-міністр України також запевнив, що неухильно підвищуватимуться бюджетні надходження, насамперед податкові та митні. Понад 1,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів минулого року надійшло до загального фонду держбюджету.

Усі ці кошти уряд має намір спрямовувати на безпеку та оборону. Понад 750 млрд грн цього року українські посадовці планують витратити на виплати військовослужбовцям. Понад 265 млрд грн — на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння.

Нагадаємо, 3 січня стало відомо, що Міненергетики доручило енергокомпаніям провести перевірку правомірності стосовно надання бронювань військовозобов’язаним працівникам. Причиною перевірки став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики.