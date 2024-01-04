Декларувати по-європейськи: у Мінфіні пояснили, як зміняться правила подання декларацій

За словами заступниці міністра фінансів Світлани Воробей, не всі українці знають, як правильно користуватися сервісами Податкової служби, щоб подавати декларації. Тому новий підхід позбавить платників податків необхідності самостійно декларувати доходи.

В Україні хочуть впровадити загальне декларування, використовуючи приклад країн Балтії. Якщо реформа відбудеться, то податкова самостійно декларуватиме доходи платника податків, використовуючи банківські дані, і тільки потім узгоджуватиме це з самим платником податків. Про це сказала заступниця міністра фінансів Світлана Воробей під час обговорення Національної стратегії доходів на заході Центру економічної стратегії.

Вона пояснила, що всі українці не можуть декларувати свої доходи, оскільки не всі мають доступ до елекронних сервісів Податкової служби. Крім того, не всі володіють навичками, щоб користуватися послугами податкової онлайн.

"Тому в стратегії є такий напрям, як попереднє декларування, тобто декларування податковою на підставі даних про доходи фізичних осіб. Це європейський напрям", — сказала вона.

За її словами, у такому разі декларування стає просто узгодженням того, що розрахували податківці.

"І це буде шлях до загального декларування", — сказала Воробей.

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Для реалізації такого підходу Податкова служба повинна отримати доступ до даних з банківських рахунків. У Мінфіні не вважають це порушенням банківської таємниці.

"Ми не намагаємося скасувати банківську таємницю. Стратегія спрямована на те, щоб надати додаткові можливості податковій дізнатися про доходи, які підпадають під податок, але обмежити можливості додаткового тиску на бізнес", — пояснила Світлана Воробей.

Один із можливих варіантів — надання банкам статусу податкових агентів.

Національна стратегія доходів: що передбачає майбутня реформа

27 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив Національну стратегію доходів — рамковий документ для втілення реформ, які відбудуться у сферах податкової та митниці. Планується, що зміни впроваджуватимуться поетапно до 2030 року. У Нацстратегії викладено загальні напрями змін. У Міністерстві фінансів України наголошують, що ключовою у стратегії є послідовність, у межах якої держава спершу забезпечує умови, щоб провести фундаментальні реформи, а потім поступово їх впроваджує.

Крім іншого, як писало агентство "Інтерфакс-Україна", Національна стратегія доходів передбачає, що у податкової служби з'явиться можливість перевіряти всі банківські рахунки платників податків. А також у Кабміні роздумують над тим, щоб відновити прогресивну шкалу ставок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Тобто буде скасовано сучасну фіксовану ставку в 18%, яка з'явилася в Україні у 2016 році замість малопрогресивної шкали, ставки якої були на рівні 15 і 20%.

Нагадаємо, Верховна Рада України 5 вересня у другому читанні проголосувала за відновлення електронного декларування. Представники влади подаватимуть декларації за 2022 і 2021 роки.