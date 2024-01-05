Російський олігарх Фрідман подав позов проти України на $1 млрд: що трапилось

Відповідно до заяви холдингу АВНН, його представники погрожують Україні міжнародним арбітражем за усі випадки кампанії "чорного піару".

Люксембурзька компанія ABH Holdings (АВНН) подала позов проти України на понад 1 мільярд доларів через націоналізацію Sense Bank (колишнього "Альфа-Банк Україна"). Про це йдеться у заяві холдингу, яку оприлюднено 4 січня цьогоріч.

Позов подано на підставі нібито порушення договору про захист інвестицій між Україною і Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом. У заяві повідомляється, що начебто маючи в основі корпоративне рейдерство і військову спекуляцію, українська влада незаконно відібрала банк у його законних власників і бенефіціарів та акціонерів, у тому числі UniCredit Bank та The Mark Foundation for Cancer Research.

Позов було подано до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID), провідного у світі органу з вирішення спорів між інвесторами та державою під егідою Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія, США.

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Насправді Михайло Фрідман навіть не мажоритарний, а міноритарний акціонер холдингу (має 32,9% акцій у люксембурзькій АВНН), якого оголошено у розшук в Україні, а сам він перебуває під численними санкціями.

Разом з тим представники холдингу впевнені, як зазначено у заяві холдингу, у своїй перемозі і звинувачують Україну у кампанії "чорного піару", яку вона нібито поширила повсюдно. У компанії зазначають, що Україна, "не маючи реальних шансів на законну перемогу в цьому арбітражі, за лаштунками бере участь у кампанії звинувачень у різних вигаданих порушеннях із боку акціонерів ABHH".

"ABHH ретельно зафіксував усі випадки кампанії "чорного піару" України та розгляне можливість подання їх до міжнародного арбітражу", — погрожує холдинг.

Крім того, представники холдингу АВНН сумніваються, як таке "кричуще порушення Україною інвестиційної угоди" сприятиме вступу України до членства в Євросоюзі.

Злочинна діяльність Михайла Фрідмана

У вересні торік СБУ задокументувала злочинну діяльність з фінансування війни проти України та оголосила підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фрідман профінансував декілька військових заводів країни-агресора на 2 мільярда рублів.

Серед них — Тульський патронний завод, який виробляє набої, а також Уральський оптико-механічний завод ім. Яламова, де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків і вертольотів РФ.

Для фінансування загарбницьких "проєктів" Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп", до складу якого до повномасштабного вторгнення входив також "Альфа-Банк Україна", який згодом перейменовано на Sense Bank.

Фрідман задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "Армия России", яка постачається окупантам на передову.

Крім того, Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні, а страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, життя і здоров’я російських загарбників на фронті.

Також російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі РФ мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

Реакція АВНН

У ABH Holdings наголошують, що звинувачення, висунуті СБУ на адресу Фрідмана щодо фінансування російського військового виробництва, є хибними та повністю позбавленими підстав.

ABH Holdings із головним офісом у Люксембурзі має інвестиції в низці банківських груп на території країн СНД та Європи, зокрема операційні компанії ABHH знаходяться в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі та Нідерландах.

Також дочірні компанії ABHH ведуть діяльність на Кіпрі й у Великій Британії. Кінцевим бенефіціаром СК "Альфа Страхування" (Україна) є Михайло Фрідман, громадянин держави Ізраїль.

Попри санкції активи російських мільярдерів у 2023 році збільшилися на понад 50 мільярдів доларів. До рейтингу 500 найбагатших людей планети увійшли 25 громадян Росії. Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.