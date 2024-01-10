Ризики затримки міжнародної допомоги: експерти розповіли, чи виплатять пенсії вчасно

В уряді визнали, що дефіцит зовнішньої підтримки у 2024 році призведе до затримки виплат пенсій та заробітної плати бюджетникам. Опитані Фокусом експерти, спрогнозували, коли це може статися і як цього можна уникнути.

Якщо міжнародні партнери не дадуть Україні гроші, уряд буде змушений припинити виплату пенсій і зарплат, які фінансуються з бюджету. Затримки можуть статися уже в лютому. Про це пише Фокус у новій статті "Пенсія по інвалідності: кому призначать та який розмір виплати у 2024 році".

Україні наступного року знадобиться близько 37 млрд доларів зовнішньої підтримки. ЇЇ отримання під питанням. "Домовленостей твердих щодо надання фінансової допомоги на цей рік немає, — розповідає Фокусу керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський. — Є проблеми з виділенням фінансування у зв’язку з політичними баталіями в США, а також Угорщина блокує виділення 50 млрд євро від ЄС".

Проблеми з фінансуванням соцдопомог можуть виникнути вже у лютому, кажуть фахівці Фото: УНІАН

Таким чином, під загрозою — фінансування соціальних видатків. "Фактично власні доходи бюджету йдуть на потреби оборони, а соціальні програми формують дефіцит бюджету й дефіцит компенсується за рахунок допомоги чи запозичень", — пояснює Фокусу експерт з питань фінансів Ярослав Жаліло.

На його думку, зовнішня допомога Україні врешті буде надана. "На сьогодні всі суб’єкти допомоги оптимістичні, — продовжує фахівець. — І ЄС усвідомлює необхідність допомоги, розробляє варіанти на випадок, якщо не вдасться стандартною процедурою [ухвалити]. До того ж є задекларовані наміри, зобов’язання, що нам даватимуть допомогу конкретні суб’єкти конкретних країн, не лише ЄС".

Проте українцям слід готуватися до затримок. "Проблеми можуть виникати з точки зору ритмічності надходжень допомоги. Відповідно виникатимуть періоди затримки", — додав він.

Угорщина блокує виділення 50 млрд євро від Європейського Союзу Україні Фото: З відкритих джерел

В мережі "АНТС" припустили, що затримки виплат соціальних допомог можуть статися вже у наступному місяці. Утім, це не приховують і в Кабміні. Як пояснила очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко в коментарі іноземному ЗМІ, Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів. Стосується це питання також виплати 10 млн пенсіонерів. За її словами, якщо Євросоюз схвалить допомогу Україні в лютому, кошти надійдуть до кінця березня.

Як уряд може забезпечити безперебійність соціальних виплат

На думку Іллі Несходовського, в умовах затримки надходження допомоги, українському уряду нічого не залишається, як позичати. "Позичати у країн або всередині країни, зокрема, у комерційних банків або у Національного банку шляхом продажу облігацій внутрішньої державної позики", — зауважив він Фокусу.

Уряду доведеться позичати кошти або в іноземних держав, або всередині країни — в банків чи НБУ

Ярослав Жаліло звернув увагу на те, що НБУ може повернутися до емісії гривні, що не забороняють наші партнери. "В 2022-му році, тоді це був виняток, але тим не менш, Національний банк здійснював прямий викуп урядових цінних паперів, тобто фактично фінансував дефіцит бюджету за рахунок емісійного фінансування, — каже він. — В 2023-му році такого не було. Але потенційно повернення до цього кроку можливе. Більше того – МВФ в перегляді Меморандуму щодо програми EFF прямо прописав, що в разі потреби Нацбанк може повернутися до такої практики. Тобто заборони (друку гривні, — Фокус) немає".

Нагадаємо, через затримку зовнішньої допомоги, уряд вже запустив "план Б". Зокрема, Мінфін намагається максимально наближати авансову сплату дивідендів, збільшення обсягу запозичень та інші заходи на січень-лютий.

Також Фокус писав, що США мають намір зменшити розмір військової допомоги Києву, порівняно з рівнем 2022–2023 років. Як пояснив представник Державного департаменту Метью Міллер, мета Америки — допомогти Україні самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати озброєння.