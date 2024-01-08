Посилення мобілізації: у НБУ розповіли, чи каратимуть ухилянтів (відео)

Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова запевнила, що до фінансових "репресій" справа не дійде, оскільки розкриття особистої інформації відбувається лише після відповідного рішення суду.

У законопроєкті про мобілізацію, який має всі перспективи потрапити до зали для голосування, щойно буде готовий на рівні комітету, законодавці хочуть фінансово обмежити людей, які ухиляються від призову в Україні. Проте в Нацбанку вважають, що у межах правового поля, яке існує на сьогодні, це неможливо. Про це заявила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова під час ефіру "Ми — Україна".

Рожкова зазначила, що законного способу фінансово обмежити ухилянтів немає. Водночас розкриття інформації відбувається лише після ухвалення відповідного рішення судом.

Коментар Рожкової щодо ухилянтів див. від 32:00 хв. ефіру

За словами Катерини Рожкової, інформація про кожну окрему людину в Україні, яку зберігають банки, може розкриватися лише в особливих випадках. Здебільшого — через суд.

"Інформація щодо кожної конкретної особи, яка є в банках, може розкриватися лише в окремих випадках, в більшості випадків — за рішенням суду. (…) Тому я не бачу такої можливості в рамках існуючого законодавства", — сказала Катерина Рожкова.

Вона також висловила сподівання, що до фінансових "репресій" справа не дійде.

Ми себе позиціонуємо як цифрову країну, я не думаю, що нам слід вдаватися до таких фінансових репресій, мають бути залучені інші механізми. І ті бази даних, які мають наші військкоми, плани мобілізації — що цього можна в цивілізований спосіб досягти", — зазначила Рожкова.

Вже повідомлялося, що у Міністерстві оборони працюють над узгодженням єдиної позиції щодо електронного реєстру військовозобов'язаних.

Однак чутки про те, що цифровізація військового обліку призведе до того, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які ухиляються від призову, блокуватимуть на законодавчому рівні, не відповідають дійсності.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що примусову мобілізацію жінок в Україні не планують. За його словами, це не є доцільно. Вступ до ЗСУ має відбуватися виключно за згодою.

Тим часом в Україні визначили 6 причин, чому чоловік може втратити бронювання від мобілізації. Ба більше, є категорії громадян, яким можуть відмовити у наданні такої відстрочки від призову..