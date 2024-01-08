Комуналка в Україні: чи планують у 2024 році підвищити тариф на електроенергію

За інформацією очільника Міністерства енергетики України Германа Галущенка, підвищення тарифів, яке відбулося влітку торік, дало змогу енергетикам відновити енергосистему країни.

Українці до кінця опалювального сезону оплачиватимуть електроенергію за існуючими тарифами. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на офіційному сайті відомства.

Як зазначив міністр, щонайменше до закінчення опалювального сезону платити за світло споживачі будуть за поточними розцінками, тобто 2,64 гривні за кіловат-годину. І додав, що при цьому тарифи так само не залежатимуть від обсягу споживання.

"До кінця опалювального сезону 2023/24 підвищення тарифів для населення не планується", — йдеться в повідомленні.

Водночас Галущенко зазначив, що підвищення тарифу, яке відбулося, вже принесло позитивні результати. Зокрема, дозволило акумулювати близько 16-18 мільярдів гривень, які були спрямовані, в тому числі, на проведення ремонтної кампанії на об'єктах державних "Укргідроенерго" та "Енергоатому".

"Величезну допомогу для відновлення енергосистеми надали громадяни. Було змінено тариф для населення, і зокрема й завдяки цим коштам, сплаченим споживачами, нам вдалося відновитися", — зазначив міністр.

Нагадаємо, що тариф у 2,64 грн за кіловат-годину без урахування обсягу споживання діє в Україні з літа 2023 року. Доти розцінки були нижчими і різнилися залежно від обсягів споживання.

Фокус повідомляв, що очікується зниження температури повітря вночі до 13–18 градусів морозу, а вдень — до 8–13 градусів морозу. Відтак українців попереджають про імовірні ускладнення у роботі енергетичних підприємств.