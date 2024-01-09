Частина ВПО втратить виплати у лютому: кому їх скасують

У 2024 році право на отримання грошової допомоги від держави матиме лише частина ВПО. Крім цього, одній із категорій продовжать виплати лише на пів року.

У лютому 2024 року частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) втратить виплати від України. Про це повідомили в Департаменті соціальної політики Черкаської міської ради у Facebook.

"Починаючи з лютого 2024 року, частина ВПО втратять виплати від держави. Право на отримання допомоги залишиться лише у певних категорій", — йдеться у повідомленні.

Кому скасують виплати

Таким чином у лютому виплати скасують наступним категоріям:

тим, хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня (ті ВПО, які подали заяви на виплати та оформили статус після 1 серпня, отримуватимуть грошову допомогу ще пів року, подальші виплати залежатимуть від майнового стану);

тим, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин (службові відрядження, стажування, лікування, реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини);

тим, хто повернувся до покинутого місця проживання;

тим, хто відбуває покарання або засуджений за колабораціонізм.

Кому виплати продовжать автоматично

Автоматично виплати у лютому продовжать наступним категоріям:

тим, хто зареєстрований як ВПО після 1 серпня;

тим, у кого середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 8372 гривень;

тим ВПО, хто має рідних працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років або тяжко хворими дітьми, особами з інвалідністю I чи II груп;

тим, хто виховує трьох та більше дітей віком до 18 років;

тим, хто доглядає за особами, які досягли 80-річного віку;

студентам, які навчаються за денною або дуальною формою, не зареєстровані чи не проживають у гуртожитку;

тим, хто протягом перших шести місяців отримання виплат ВПО працевлаштувався, розпочав діяльність як ФОП або отримав грант на бізнес/ваучер на навчання, а його середньомісячний дохід не перевищує 6279 гривень;

уповноважена особа/отримувач, яка втратила працездатність, зокрема досягла пенсійного віку, та отримує пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність;

неповнолітнім та малолітнім дітям, що прибули без супроводу законного представника.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, що Національна соціальна служба може перевірити фактичне місце проживання ВПО.

Раніше повідомлялося, що українцям віком від 65 років, стаж яких менше ніж 15 років, виплачуватимуть державну соціальну допомогу, а не пенсію. Проте її можуть отримати не всі.