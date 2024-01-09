Українцям можуть заблокувати пенсійні карти: у Мінсоцполітики пояснили

Якщо довго не знімати пенсію з картки, нарахування коштів можуть припинити. Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак пояснила механізм виплат та їхнього відновлення.

Припинення нарахувань коштів на банківську картку може статися у випадку, якщо людина не користується зарахованими грошима протягом останніх 6 місяців, але це не означає позбавлення пенсії. Про це сказала заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі телемарафону.

В Україні законом передбачено припинення нарахувань на пенсійний картковий рахунок, якщо протягом 180 днів не було жодних розрахункових операцій за карткою.

Водночас Марчак заспокоює: насправді механізм працює вже давно, багато років, і це постійна практика того, як працює система соціальних виплат і пенсій.

"А зараз ми навпаки працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простішим і адаптованим для тих громадян, які знаходяться за кордоном чи в зоні бойових дій і у яких є проблеми з реалізацією цього механізму", — сказала Марчак.

За її словами, Пенсійний фонд України не лише нараховує соціальні виплати, а і контролює їхнє надходження на рахунки. Є випадки, коли пенсіонеру можуть заблокувати карту за рішенням ПФУ: блокування рахунку відбувається, якщо пенсіонер не користується зарахованими коштами протягом останніх 6 місяців. Це давно діюча система, яка дозволяє оптимізувати використання державних коштів.

"Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачувалися в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким", — додала вона.

Те, що пенсіонер не користується коштами понад пів року, може значити, що він не має доступу до свого рахунку. Або ж, у гіршому випадку, громадянин помер, а державні органи не мають офіційного підтвердження цьому. Йдеться і про виплати, які надходять через "Укрпошту". Якщо протягом 6 місяців пенсіонер не забирає кошти, рахунок блокується.

За словами заступниці міністра Мінсоцполітики, ПФУ передбачив кілька способів відновити виплати, зокрема для пенсіонерів, які виїхали за кордон.

Як відновити пенсійні виплати

Поновити надходження пенсійних виплат можна, якщо звернутися у ПФУ за адресою, онлайн — через вебпортал. Якщо ви самостійно відвідали ПФУ, необхідно надати документи, які посвідчують особу. Там запропонують написати заяву.

"Раніше для цього треба було прийти у відділення Пенсійного фонду або банку, зараз ми додали інструменти проходження ідентифікації через відео — зателефонувавши до Пенсійного фонду, можна сказати, що потрібно пройти відеоідентифікацію", — розповіла заступниця міністра.

Марчак розповіла, як саме пройти ідентифікацію і заново отримувати пенсію, якщо виникли проблеми з її нарахуванням.

Як підтвердити особу

прийти до ПФУ або відділення банку;

здійснити відеодзвінок до ПФУ за попереднім записом;

зайти до електронного кабінету ПФУ за допомогою сервісу "Дія.Підпис";

надіслати лист до Пенсійного фонду з особистим підписом;

пройти ідентифікацію через консульство України за кордоном.

Потрібно розуміти, що поки гроші не надходили на рахунок пенсіонера, вони були заморожені і не використовувались. Поновивши виплати, громадянин отримає заблоковані кошти.

Раніше Фокус писав про масштабний перерахунок пенсій в Україні. Наступного року бюджет Пенсійного фонду становитиме 322 млрд грн. Цієї суми вистачить на індексацію, але різкого підвищення виплат не буде.