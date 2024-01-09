Картопля дорожчатиме: українцям пояснили, чому не варто чекати на дешевий овоч

Сильні морози та відсутність сховищ впливають на ціни на картоплю в Україні, яка дорожчає з самого початку 2024 року. За словами експерта Максима Гопки, подорожчання триватиме ще кілька місяців.

Ціни на картоплю в Україні, які на початку 2024 року підскочили до 15-20 гривень за кілограм, зростатимуть до кінця весни. Про це розповів журналістам "РБК-Україна" аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопко.

Так, за словами експерта, вартість картоплі на оптовому ринку протягом останнього місяця зросла на 72%. А українські супермаркети продають овоч по 24 гривні за кілограм.

"Основною причиною зростання є те, що більша частина продукції в господарствах населення вже реалізована. Не всі мають сховища для зберігання картоплі, тому оптові поставки дещо обмежилися", — сказав Гопка.

Він пояснив, що через сильні морози існують побоювання щодо того, що картопля зіпсується, тому виробникам доведеться витрачати більше на її зберігання.

"До кінця весни ціни на картоплю, найімовірніше, зростатимуть", — підкреслив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу".

Ціни на картоплю: скільки коштує купити в супермаркетах

Середні ціни на картоплю в супермаркетах станом на 9 січня залишаються різними. Так, за даними на сайті Мінфіну, найбільше доведеться витратити українцям, які купують продукти в Megamarket. А найдешевшу картоплю зараз продають у Varus:

Metro — 23,90 гривні за кілограм;

Auchan — 23,10 гривні за кілограм;

Megamarket — 29,63 гривні за кілограм;

Varus — 21,90 гривні за кілограм.

Які ще продукти дорожчатимуть

Українці з нового року вже могли помітити незначне подорожчання основних овочів і фруктів. Так, за словами завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інни Сало, основні овочі з так званого борщового набору в Україні в середньому зросли на 4-6%.

Також дорожчають фрукти. Наприклад, як очікується, яблука коштуватимуть близько 19 гривень за кілограм (+9%). Ціни на виноград піднімуться до рівня 205 гривень за кіло (+3%), а за лимони платитимемо 72 гривні.

Апельсини теж додають у ціні й коштуватимуть 80 гривень/кілограм. А мандарини — 65 гривень. У стільки ж обійдеться купівля бананів.

Нагадаємо, 8 січня стало відомо, що уряд скасував мораторій на вимкнення комунальних послуг і стягнення боргів із населення. Ще Кабмін дозволив відключати від комунальних послуг боржників, якщо вони не платять або недоплачують за отримані послуги. Також раніше Фокус розповідав, яким буде перерахунок пенсій у 2024 році.