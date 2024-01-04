"Золота" картопля: що відбувається з цінами на популярний продукт

За словами експертів, висока вартість картоплі, яка зараз становить приблизно 15-20 грн за кілограм, зумовлена скороченням пропозиції в місцевих господарствах. При цьому найближчим часом картопля подорожчає ще на кілька гривень.

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У перші дні нового 2024 року вартість картоплі на українському ринку в середньому на 11% вища, ніж наприкінці 2023-го. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

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Експерти вважають, що висока вартість овоча зумовлена тим, що скоротилася пропозиція в місцевих господарствах. Так, багато українських виробників не володіють потужностями, щоб довго зберігати продукцію. Тому вони вже відмовилися від продажу картоплі, це сталося ще в першій половині поточного сезону. Також представники оптових компаній скаржаться на відсутність необхідних обсягів якісної картоплі в місцевих господарствах.

Тим часом фермери, як ідеться в публікації, головною причиною погіршення якості картоплі називають несприятливі погодні умови під час збирання врожаю: тривалі дощі негативно позначилися не тільки на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості. Також, за словами виробників, посадковий матеріал, який використовували 2023 року, теж був не найкращої якості.

Тож, відпускні ціни на картоплю в Україні станом на сьогодні вже в середньому в 3,9 раза вищі, ніж на початку січня 2022 року.

"Але багато гравців ринку впевнені, що вже найближчим часом темпи подорожчання цієї продукції помітно прискоряться, підігріті інформацією про можливу нестачу якісної картоплі на українському ринку", — ідеться в публікації.

Ціна на картоплю в Україні

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, українські супермаркети станом на 4 січня пропонують купувати картоплю за такими цінами:

Metro — 22,90 гривень за кілограм;

Auchan — 23,10 гривень за кілограм;

Megamarket — 22,90 гривень за кілограм;

Varus — 22,90 гривень за кілограм.

Які ще овочі подорожчали

Наприкінці 2023 року на українському ринку фіксували здорожчання овочів із борщового набору — моркви та капусти. Як зазначали експерти, станом на 15 грудня відвантаження моркви з місцевих господарств здійснювалися по 10-14 гривень за кілограм (0,27-0,38 доларів/кг).

Щодо капусти, то ще в жовтні фермери попереджали про можливе цінове зростання. За їхніми словами, це зумовлено тим, що основні обсяги продукції вже закінчуються, тож пропозиція на ринку поступово зменшуватиметься.

Наприкінці осені вартість білокачанної капусти зросла в середньому на 1-1,5 гривень до рівня 6-8 гривень за кілограм. Але вартість все одно була нижчою, ніж у 2022 році.

Тим часом у Міністерстві аграрної політики та продовольства озвучили прогноз щодо цін на продукти на 2024 рік. Так, за словами першого заступника міністра Тараса Висоцького, українським споживачам не варто переживати через можливе подорожчання. Нагадаємо, раніше стало відомо, як може подорожчати автогаз на АЗС.