Зарплати зростуть: у НБУ розповіли, як зміняться виплати українців у 2024 році

За словами першого заступника голови Національного банку України Катерини Рожкової, український бізнес досі стикається з дефіцитом кадрів на ринку праці, тому підприємцям доводиться збільшувати оклади співробітникам.

Зарплати українців стануть більшими у 2024 році, також продовжиться відновлення ринку праці. Про це заявила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

За її словами, бізнес підвищує і буде підвищувати зарплати на тлі міграційних процесів.

"Через структурні проблеми на ринку праці, через те, що багато людей виїхало, іноді бізнес не може знайти тих фахівців, які йому потрібні. Тому бізнес планує підвищувати заробітну плату", — сказала Рожкова.

Вона зазначила, що зростання зарплат українців почалося у 2023 році та збережеться у 2024. Також збільшуватиметься споживчий попит, оскільки в людей з'явиться більше коштів.

Тим часом інфляція в Україні теж зростатиме. Так, за прогнозами Національного банку, її зростання у 2024 році буде нижчим за показник у 10%.

"Це означає, що прибутковість за гривневими депозитами залишаться привабливими не тільки для того, щоб зберегти гроші від знецінення, а й щось заробити", — підкреслила Катерина Рожкова.

Як зростуть зарплати у 2024 році

На зростання зарплат у 2024 році вплинуть, зокрема, економічні чинники — зростання вартості життя, сповільнений щодо минулого року, але відчутний рівень інфляції. Про це йдеться в новій статті Фокуса: Висока ціна кадрів. Кому і наскільки підвищать заробітну плату 2024 року в Україні.

"Більшість роботодавців відчувають кадровий голод, а на низку спеціальностей попит перевищує пропозицію. У такій ситуації бізнес, щоб бути конкурентними на ринку праці, залучати найкращих і утримувати персонал, повинен пропонувати конкурентні заробітні плати", — пояснила власниця HR агентства Домініка Іванова-Бекар.

Водночас Chief Operating Officer GRC.UA Наталя Слинько розповіла, що опитування 377 компаній, проведене кадровим порталом grc.ua у серпні — жовтні 2023 року, показало, що 41% компаній планують збільшити зарплату на 10-30% наступного року, 19% — проведуть підвищення за рахунок індексації, 15% залишать її без змін.

Зазначимо, що 27 грудня в Кабміні попередили про те, що в Україні, можливо, будуть із затримкою виплачувати пенсії і зарплати населенню, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року. Також нагадаємо, що зарплати українців до 2026 року досягнуть позначки в 30 тисяч гривень.