Демографічна криза в Україні посилюється: чи потрібно державі збільшувати виплати на дітей

Через повномасштабне вторгнення в Україні різко знизилася народжуваність. Експерти розповіли, що необхідно, щоб вирішити проблему.

Збільшення розміру грошових виплат від держави на дитину, які зросли з січня 2024-го, не вплине на народжуваність. Про це пише Фокус у новій статті "Допомога на дитину від держави: скільки отримуватимуть батьки та опікуни в Україні в 2024 році".

В Україні з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для дітей до 6 років зріс з 2272 грн до 2563 грн, а віком від 6 до 18 років — з 2833 грн до 3196 грн. У зв’язку з цим зросли розміри різних видів державної соціальної допомоги, які батьки отримують на дітей. Допомога від держави покликана допомогти в подоланні демографічної кризи в країні, яка з початком великої війни набрала загрозливих масштабів.

У січні - червні 2023 року народилося на 28% дітей менше, ніж за аналогічний період 2021-го Фото: Pexels

Так, за даними Опендатабот, показники народжуваності в Україні падають з 2013 року приблизно на 7% на рік. Проте повномасштабне вторгнення ще більше поглибило проблему. Зокрема, за перші півроку 2023-го в Україні народилося 96 755 дітей, що на 28% менше, порівняно з відповідним періодом 2021 року. Якщо у минулому році у середньому на місяць народжувалося 16,1 тис. дітей, то до повномасштабного вторгнення кількість немовлят коливалась на межі 21-23 тисячі новонароджених на місяць.

"У нас вже найнижчий рівень народжуваності у світі. Це пов’язано з економічною кризою, з невизначеністю. Крім того, значна частина жінок виїхала. Ми не знаємо, скільки жінок повернеться, чи повернуться вони. Адже європейські країни дуже зацікавлені в наших трудових ресурсах, які більш кваліфіковані, ніж із Сирії чи Афганістану. Які героїні, які залишилися, приймуть рішення народити, тим більше, якщо чоловік на фронті?", — ставить запитання у коментарі Фокусу Ольга Пищуліна, провідна експертка соціальних і гендерних програм Центру Разумкова.

Підвищення рівня народжуваності — серед стратегічних цілей демографічного розвитку країни. Мінсоцполітики вже працює над Стратегією демографічного розвитку України. Є перший драфт документа, який опрацьовується спільно з експертною спільнотою та міжнародними партнерами, його пообіцяли незабаром оприлюднити.

Мінсоцполітики працює над Стратегією демографічного розвитку України, де підвищення народжуваності — у пріоритеті

Провідна експертка Центру Разумкова звернула увагу на те, що у 90-х роках, у перші роки Незалежності в Україні була "демографічна яма" — різке зниження народжуваності. З відновленням, стабілізацією економіки народжуваність збільшилась.

Натомість збільшення розміру допомоги від держави не здатне повністю вирішити демографічну проблему, переконані експерти. За словами Ольги Пищуліної, рівень доходу сімей не є прямим фактором, який впливає на народжуваність, адже у бідних африканських країнах народжуваність вища.

Наявність відбудованої соціальної інфраструктури важливий фактор повернення жінок і дітей з-за кордону

"Ніякі фінансові стимули ніколи не були запорукою збільшення народжуваності. Важлива стабільність, відсутність бойових дій, відновлення економіки. Перш за все мова про інфраструктуру для сім’ї – дитячі садки, школи, лікарні", — зауважила Фокусу Ольга Пищуліна.

Нагадаємо, в уряді припустили затримки з виплатами пенсій, соцдопомог та зарплат бюджетникам, якщо міжнародні партнери не виділять Україні гроші. Затримки можуть статися уже в лютому.

Також Фокус писав, що у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2024 року зростуть соціальні виплати особам, яким встановлено інвалідність. Так, особам з інвалідністю I групи буде надаватися допомога у розмірі 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — 2 361 грн, особам з інвалідністю II групи – 80%, тобто 1 888,8 грн, а особам з інвалідністю III групи — 60%, тобто 1 416,6 грн.