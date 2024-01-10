Пенсії в Україні: наскільки проіндексують виплати у 2024 році

За словами заступниці міністра соціальної політики Дар'ї Марчак, показник індексації пенсійних виплат у 2024 році буде на рівні, який допоможе захистити пенсіонерів від показників інфляції.

У 2024 році в Україні має відбутися індексація пенсій. В уряді розраховують, що пенсії українців після цього зростуть на 13%, сказала в ефірі телемарафону 10 січня перший заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

За її словами, це тільки попередні розрахунки, проте пенсії точно будуть проіндексовані.

"На 2024 рік точний розмір буде розраховано, виходячи з показників макроекономіки, які в нас будуть уже в середині лютого. Але, попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13%", — сказала вона.

Як зазначила заступниця міністра соціальної політики, українські пенсіонери будуть захищені від негативного впливу зростання споживчих цін. Вона також додала, що у 2022 і 2023 роках індексація пенсій перекрила і перевищила рівень зростання інфляції та зарплат.

Коли почнуть змінюватися пенсії

Уряд запланував тричі підвищити пенсії українцям протягом 2024 року, а саме:

у січні та липні 2024 року — тим, хто отримує мінімальну пенсію, яким виповнилося 65 років і які мають повний страховий стаж (чоловіки — 35 років стажу, жінки — 30 років);

у березні 2024 року — підвищення отримають усі, чиї пенсії мають індексувати за планом, а також ті, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію — у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також із січня рівень прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність підвищився з 2 093 грив ні до 2 361 гривні. Тож мінімальна пенсія стала більшою і тепер становить 2 361 гривню, а максимальна зросла з 20 930 до 23 610 гривень. Водночас збільшення пенсій у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму відбувається також з 1 січня. Але у 2024 році воно відбудеться трохи пізніше — у березні.

Соціальні виплати у 2024: які відбудуться зміни

На початку 2024 року зріс, наприклад, загальний показник прожиткового мінімуму. Так, тепер він становить 2 920 гривень, а ось для тих українців, які визнані непрацездатними, він становитиме 2 361 гривню.

Виплати за понаднормовий стаж збільшився до 23,6 гривні за кожен додатковий рік. Розмір добровільного пенсійного внеску підвищився до 1562 гривень, а ось доплата одиноким пенсіонерам, які потребують догляду, — до 944 гривень.

Раніше стало відомо, що літнім українцям, які не матимуть 15 років стажу в 65 років, отримуватимуть від держави соціальну допомогу, а не пенсію. Також Фокус пояснював, у кого з українців пенсії у 2024 році збільшаться на 2,6 тисячі гривень.