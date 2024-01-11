Борги за комуналку: як штрафуватимуть українців, які не платять за світло

Постачальники електроенергії у 2024 році отримали право штрафувати деяких своїх клієнтів. Санкції можуть застосовуватися до клієнтів, які не проживають на окупованих територіях або в зоні бойових дій.

В Україні штрафуватимуть споживачів за несвоєчасну оплату рахунків за електрику або ж за заборгованість. У пресслужбі енергетичної компанії Yasno, що входить до групи ДТЕК, пояснили, до кого застосовуватимуть штрафні санкції.

Енергетики нагадаємо, що нещодавно Кабмін України вніс зміну до постанови про оплату житлово-комунальних послуг під час воєнного стану. Уряд дозволив постачальникам електричної енергії, серед яких і компанія Yasno, штрафувати клієнтів, які не платять за електроенергію.

При цьому каратимуть боржників, які проживають на територіях, що не перебувають під окупацією і де немає бойових дій.

"Водночас для населення, яке проживає на територіях, де тривають бойові дії або тимчасово окуповані Росією, ці санкції не застосовуються", — розповіли в Yasno.

Зазначимо, що послугами компанії станом на січень 2023 року користуються понад 3 мільйони українців у таких містах, як:

Київ і область;

Донецька область;

Дніпро.

Також додамо, що відповідно до частини першої статті 26 Закону про житлово-комунальні послуги у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 % суми боргу за кожен день прострочення .

Нагадаємо, 29 грудня український Кабмін ухвалив постанову, якою скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Також уряд дозволив не надавати комунальні послуги через несплату або оплату не в повному обсязі з боку населення.

Як пояснив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, мораторій запровадили, оскільки стало відомо, що комунальні рахунки найчастіше ігнорують споживачі, яким не бракує доходу для того, щоб усе оплачувати.

"Проблема полягала в тому, що ті люди, які можуть платити і повинні платити, особливо в такий складний період часу, не платили, розуміючи, що можна не платити і за це нічого не буде", — розповів він.

Він додав, що найдисциплінованішими платниками були субсидіанти. Усе тому, що вони боялися залишитися без державної допомоги, тому уникали боргів. Також найчастіше всі рахунки оплачують пенсіонери, які звикли платити.

Тим часом голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко 10 січня розповів, що у 2024 році українцям доведеться платити більше одразу за дві комунальні послуги. Крім того експерти наголошували на багатомільярдних боргах в енергетичному секторі.