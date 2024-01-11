В Україні може з'явитися додатковий податок: що зміниться

Як пояснив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, якщо держава використовує фіскальні важелі, то може виправити дефіцит у зовнішньому торговому балансі.

У Національному банку України (НБУ) вважають за можливе обмежити некритичний імпорт за допомогою фіскальних важелів, оскільки існує ризик, що міжнародна допомога скоротиться, а саме за рахунок цього фінансується високий зовнішньоторговельний дефіцит. Про це сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

"Це як один із заходів, щоб скоригувати зовнішні торговельні баланси і посилити спроможність держави у фіскальній сфері, якщо такі обмеження реалізовувати за рахунок додаткового оподаткування некритичного імпорту", — пояснив він.

За його словами, те, що в Україні існує високий торговельний дефіцит — нормально, оскільки країна перебуває у стані війни, виробничі потужності зруйновані. Але ця проблема не загрожує українській економіці, поки є можливість фінансувати дефіцит, користуючись міжнародною допомогою. Але якщо підтримка скоротиться або ж її зовсім не буде, тоді забезпечувати економіку імпортованою продукцією за рахунок міжнародних резервів буде дуже складно.

"Відповідно, ситуація вирішуватиметься за рахунок певної макроекономічної корекції, за рахунок суттєвого скорочення споживання. Звичайно, в умовах війни ми докладатимемо всіх зусиль, щоб уникнути такого сценарію, оскільки це може суттєво "підірвати" і нашу обороноздатність, і потенціал економіки", — сказав Ніколайчук.

Заступник голови Національного банку також наголосив, що обмежити внутрішнє споживання шляхом ослаблення курсу національної валюти в умовах воєнної економіки — контрпродуктивний метод, за допомогою якого в разі негативного сценарію проблему розв'язати не вдасться.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Фокусу сказав, що у 2024 році розмір зовнішньої допомоги Україні має бути на рівні 37,3 мільярда доларів. За інформацією політика, Міжнародний валютний фонд (МВФ) надасть нашій державі кредит у розмірі 15 мільярдів доларів, а 2024 року сума надходжень від фонду становитиме 5,3 мільярда доларів.

Також міністр фінансів Сергій Марченко в жовтні пояснив, як довго Україна потребуватиме фінансової допомоги союзників. Він зазначив, що потреба в зовнішньому фінансуванні залишиться навіть після перемоги у війні.