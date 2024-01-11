Ще може заробляти: який дохід отримала РФ із нафти й газу 2023 року, — Bloomberg

За даними російського Мінфіну, нафтогазові доходи країни-агресора склали майже третину від усіх бюджетних надходжень у 2023 році.

Після появи західних санкцій і встановлення стелі цін доходи Росії від експорту нафти й газу у 2023 році знизилися на чверть порівняно з 2022 роком. Про це пише агентство Bloomberg.

Як сказано в публікації, російський бюджет ще поповнюється за допомогою податків на нафту й газ, але протягом минулого року цей вид фінансування знизився на 24%.

"Але все ж нафтогазові доходи все одно становили майже третину всіх бюджетних надходжень минулого року, згідно з даними міністерства фінансів", — пишуть журналісти.

Водночас доходів у вигляді нафтодоларів стало менше через те, що знизилися ціни на російські барелі, оскільки скоротився світовий ринок нафти, а західні енергетичні санкції посилилися. Середня ціна нафти Urals, яка є основною для російського експорту, впала на понад 17% торік, торгуючись у середньому по 62,99 долара за барель.

Як змінювалися доходи Росії від продажу нафти й газу Фото: Bloomberg

Паралельно знизилися показники експорту російського трубопровідного газу. В Кремлі спробували виправити цю ситуацію за допомогою субсидій, які роздавали представникам нафтової галузі, але доходи знизилися ще більше.

Тож, як зазначається, бюджет РФ у 2024 році перебуватиме під додатковим тиском на тлі зниження державних доходів від нафти й газу та бажання Кремля майже на 70% збільшити військові витрати.

"Соціальні витрати також будуть вищими, оскільки президент Володимир Путін готується балотуватися на п'ятий термін на березневих виборах", — ідеться в публікації.

У другій половині 2023 року Росія продовжила нарощування обсягів видобутку нафти. Протягом 11 місяців 2023 року в Росії було пробурено нафтовидобувних свердловин на загальну глибину 28 100 кілометрів.

Зростання обсягів буріння триває, хоча енергетична галузь країни перебуває під тиском санкцій, оскільки є ключовим джерелом фінансування війни РФ проти України.

Як свідчать дані аналітиків розвідувальної компанії Kpler і московського консультанта Yakov & Partners, загальний обсяг експлуатаційного буріння в Росії 2023 року сягне позначки 30 тисяч кілометрів.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє ембарго на імпорт морської нафти з Росії, яке запровадив Європейський Союз (ЄС). Також країни G7 і Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Також Фокус писав, що Росія виділила понад 12 мільярдів доларів державних субсидій і кредити, щоб уберегти від санкцій свій авіаційний сектор.