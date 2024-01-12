Готують позов: в РФ придумали, як зберегти заморожені на Заході $300 млрд, — Bloomberg

За інформацією журналістів, у Москві вже знайшли спосіб, який дасть змогу заблокувати будь-які спроби переказу російських грошей в Україну, навіть якщо Кремль не контролюватиме кошти.

Росія активно готується до судових розглядів, які допоможуть Кремлю зірвати будь-які спроби США або Європи конфіскувати частину заморожених активів Центрального банку. Про це пише 12 січня агентство Bloomberg.

За інформацією журналістів, Банк Росії майже домовився з міжнародними юридичними фірмами. Вони захищатимуть інтереси Кремля, якщо дійде справа до судових розглядів. Російський уряд також чекає на експертні висновки, де буде проаналізовано законодавство за кордоном і чи існують прецеденти в інших країнах.

"Чиновники в Москві, які вивчають можливість конфіскації коштів, дійшли висновку, що такий результат малоймовірний. Вони попросили не називати їхніх імен, оскільки ця інформація не є публічною", — ідеться в статті.

Зазначається, що якщо справа про передачу заморожених російських активів Україні потрапить до суду, тоді український уряд навряд чи отримає кошти, навіть якщо Москва не контролюватиме гроші. При цьому експерти вважають, що у країн Заходу мізерні шанси виграти справу в суді, оскільки законних підстав для конфіскації активів РФ теж немає.

Журналісти в публікації посилаються на звіт "Росконгресу", в якому описано досвід того, як заморожували і конфісковували активи Іраку і Північної Кореї. У документі сказано, що російським активам навряд чи загрожує конфіскація, шанси на це залишаються низькими.

Вказуються, що за відсутності чіткого міжнародного законодавства будь-які спроби позбавити Росію активів впиратимуться у внутрішнє законодавство держав, які наклали санкції. Це дасть змогу Москві оскаржити такі рішення, а судові розгляди можуть затягнутися на десятиліття.

Нагадаємо, 11 січня агентство Bloomberg повідомило, що представники американського уряду висловили підтримку законопроєкту, який передбачає можливість конфіскації заморожених активів Російської Федерації, оцінених приблизно в 300 мільярдів доларів.

Також зазначимо, що не так давно президент Володимир Зеленський попросив міжнародних партнерів активніше розробляти правове підґрунтя, яке дасть змогу використати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на підтримку України.