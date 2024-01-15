Пенсії в Україні: як змінилися виплати в громадян, які працюють

Як зазначають у Пенсійному фонді, станом на 1 січня 2024 року в Україні було майже 3 мільйони пенсіонерів, які працюють. Їхні пенсії у 2023 році в середньому збільшилися на 824 гривні.

Середній розмір пенсії 2023 року був на рівні 5385,25 гривні. А пенсіонерам, що працюють, як свідчать дані Пенсійного фонду України (ПФУ), у середньому виплачували 5661,05 гривні.

У Пенсійному фонді підрахували, що за підсумками минулого року пенсійні виплати пенсіонерам, які працюють, зросли майже на 824 гривні (на 17%).

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

за віком — 73,27%

за інвалідністю — 14,63%

у разі втрати годувальника — 6,26%

за вислугу років — 5,24%

соціальні пенсії — 0,56%

довічне утримання суддів — 0,04%.

Відомо, що станом на 1 січня поточного року в Україні налічувалося 10,5 мільйона пенсіонерів. Серед них майже три мільйони осіб продовжують працювати.

Пенсії в регіонах: де виплачують найбільші та найменші пенсії

Дані Пенсійного фонду показують, що серед регіонів лідерство за розміром середньої пенсії станом на 1 січня 2024-го в Києва — 7249 гривень.

За столицею за виплатами розмістилися такі регіони як:

Рівненська область — 6790 гривень;

Донецька область — 6622 гривні;

Луганська область — 6334 гривні;

Житомирська область — 5924 гривні

Найменші пенсії в українців у Тернопільській області — 4070 гривень, Чернівецькій — 4256 гривень і Закарпатській — 4262 гривні.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, чи варто боятися того, що українцям із затримками виплачуватимуть пенсії у 2024 році. Також нагадаємо, у кого з пенсіонерів збільшилися виплати з 1 січня.