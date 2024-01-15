Половину сезону пройдено: чи вистачає газових запасів Україні

У "Нафтогазі" заявили, що запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону.

За всю історію незалежності України зима 2023-2024 стала першою, яку країна проходить за рахунок газу власного видобутку. Про це повідомили в компанії "Нафтогаз України".

За словами експертів, запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону.

Там також зазначили, що 12,3 млн споживачів продовжують отримувати газ.

"Укладено 1242 договори з 449-ма підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) й 793 ОСББ", — повідомили в "Нафтогазі".

За статистикою компанії, 7 ТЕЦ в управлінні "Нафтогазу" далі забезпечують теплом тисячі українців у Кам’янському, Кривому Розі, Новояворівську, Новому Роздолі, Миколаєві, Одесі та Херсоні.

"Загалом середній рівень запасів на сьогодні приблизно такий, яким він був три-чотири роки тому", — розповів раніше Фокусу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Нагадаємо, що Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації газу в Україні за грудень 2023 року — ціни на газ падають попри холоди.

Україна торік досить добре підготувалася до опалювального сезону, і станом на початок грудня 2023 року запаси газу в підземних сховищах, включно з газом іноземних трейдерів, перевищували рівень у 15 мільярдів кубічних метрів. Із них майже 11 мільярдів кубометрів газу в ПСГ належить "Нафтогазу" й іншим державним компаніям.

Успішно підготуватися до зимового періоду Україні допомогло й те, що за підсумками 2023 року в країні було видобуто понад 1 мільярд кубометрів газу.

А директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович додав інформацію щодо газу в Євросоюзі. За його словами, хоча в Європі ще 2022 року відбулося суттєве скорочення обсягів постачання російського газу, його частина все ще надходить як скраплений газ.

Так чи інакше, дефіциту газу і у Європі немає, констатують опитані Фокусом експерти. "Всі країни ЄС закрили свої потреби у газі.