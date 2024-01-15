Пʼять країн ЄС пожалілися Єврокомісії на "витіснення з ринків" через дешеве зерно з України

Міністри також закликають Європейську комісію, виконавчий орган блоку, розглянути у звіті, чи відповідають українські правила виробництва стандартам ЄС.

Болгарія, Румунія, Польща, Угорщина та Словаччина направили до Європейської комісії листа, в якому закликали застосувати заходи щодо дешевої сільськогосподарської продукції з України, що "поглинає їхні експортні ринки". Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство сільського господарства Угорщини.

У документі назвали п'ять підписантів одними з шести країн-членів ЄС, які виробляють значно більше кукурудзи та пшениці, ніж їм потрібно, що є ключовим для продовольчої безпеки усієї економічної спільноти, а також її стратегічного суверенітету. У листі, підписаному міністрами, серед яких був й міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, вказано, що Брюсселю необхідно запровадити заходи. Необхідні рішення наче захистять ринки країн-членів, що межують з Україною. На їхню думку, це допоможе їм використовувати весь свій експортний потенціал.

Запровадження імпортних мит на найбільш "чутливі сільськогосподарські продукти" – один із таких ймовірних заходів. Більші розміри українських фермерських господарств, як заявили міністри, роблять експорт зерна з України дешевшим. Внаслідок цього фермерів з ЄС "витісняють з їхніх традиційних експортних ринків".

Вони вважають, що фермери Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини "зазнали значних збитків" після того, як ЄС призупинив імпортні квоти та мита на зерно з України минулого року. Міністри також закликають Європейську комісію, виконавчий орган блоку, розглянути у звіті, чи відповідають українські правила виробництва стандартам ЄС.

Скарги надіслані Комісару ЄС з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу та Комісару з питань сільського господарства Янушу Войцеховському.

Експорт зерна з України та його блокада

Обмеження на імпорт пшениці, соняшнику, кукурудзи та ріпаку з України до Болгарії, Польщі, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини почали діяти із травня 2023 року. Спочатку заборона діяла до 5 червня, але потім її вирішили пролонгувати до 15 вересня. Водночас транзит таких вантажів для експорту в інші країни не заборонений. Євросоюз влітку почав обговорювати, як розв'язувати проблему заборони імпорту зерна та інших харчових продуктів з України.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що на території Чорнобильської зони відчуження здавали в оренду землю для вирощування зерна. За інформацією слідства, в зоні радіоактивного забруднення фермери вирощували різні зернові культури. Зокрема, вирощену на цих землях пшеницю продавали хлібокомбінатам по всій Україні.