Українці можуть не платити за одну комунальну послугу: як відмовитися від платіжок

Газорозподільні компанії за будь-яких умов перевіряють справність газопроводів та газорегулюючого обладнання, що забезпечують доставку газу до житла споживачів. Саме тому щомісяця українці, які навіть не користуються газом, отримують платіжки за послугу з розподілу "блакитного палива". Але насправді за цю послугу можна взагалі не платити.

В Україні деяким споживачам можна не платити за доставку природного газу. Але для цього потрібно виконати важливу умову: подати заяву про скасування платіжок. Про це розповіли на сторінці в соціальній мережі Facebook у Житомирській філії "Газмережі".

Кому можна не платити за доставку газу

Таке право мають громадяни, які не користуються "блакитним паливом", тому їм не хочеться щомісяця витрачати гроші за послугу, яка їм не потрібна. У таких випадках рекомендують зупиняти нарахування, адже навіть якщо домогосподарство не використовує природний газ, воно однаково під'єднане до мережі і в будь-який момент може скористатися енергоресурсом.

У газорозподільних компаніях слідкують за станом газопроводів та обладнання, яке забезпечує доставку природного газу до будівель, навіть тих, де не відбувається споживання. З огляду на це, платіжки за доставку отримують і ті українці, які живуть, наприклад, в іншому місті, а рівень споживання дорівнює нулю.

Плата за розподіл газу: як відмовитися від послуги

Для цього потрібно звернутися до "Газмережі", написати та подати заяву на фізичне від'єднання від газорозподільної мережі. При цьому слід врахувати, що якщо з часом домогосподарство вирішить відновити споживання, то доведеться повторно пройти процедуру підключення до мереж.

Таке підключення теж потребуватиме додаткових витрат і часу, зазначили в компанії.

Доставка газу: скільки платять українці у 2024 році

Щомісячна плата за доставку газу протягом цього року, як і суми в платіжках, залежатимуть від споживання газу впродовж минулого газового року: з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року . Плату за доставку газу можна розрахувати самостійно. Для цього весь обсяг газу, спожитий за попередній газовий рік, необхідно поділити на 12 і помножити на тариф, встановлений вашим оператором газорозподільної мережі.

Так, наприклад у Києві за умови, що споживач використав 1,6 тисячі кубічних метрів газу за цілий рік, щомісячний платіж буде таким:

1,49*1 600 кубів/12 = 198,66 гривні.

15 січня в компанії "Нафтогаз України" повідомили, що в українських сховищах зосереджені достатні запаси газу для успішного завершення опалювального сезону 2023/2024. Там також зазначили, що вперше за всю історію незалежності країна проходить за рахунок газу власного видобутку. Успішно підготуватися до зимового періоду Україні допомогло й те, що за підсумками 2023 року в країні було видобуто понад 1 мільярд кубометрів газу.