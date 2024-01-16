"Удари можуть бути різними": чи влаштує Росія новий блекаут в Україні

За словами головного диспетчера "Укренерго" Віталія Зайченка, противник продовжує накопичувати ракети, тому загроза для інфраструктури залишається. Водночас імовірність аварії поки що низька.

Ніхто не може гарантувати того, що відключень електрики в Україні можна буде уникнути. Багато що залежить від інтенсивності ударів ЗС РФ. Про це заявив головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, війна триває і російські окупанти не відмовляються від терору. Відповідно, з їхнього боку фіксується накопичення ракет і небезпека для критичної інфраструктури залишається.

"Ми бачимо, що йде постачання озброєння з Північної Кореї, Ірану. Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різними. Утім, якщо винести ризик обстрілів "за дужки", то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії", — заявив Віталій Зайченко.

Окремо було зазначено, що противник продовжує хакерські атаки на диспетчерський центр. Українська сторона щодня змушена їх відбивати сотнями. Завдяки потужній команді з кіберзахисту противник не зміг провести жодної успішної атаки.

Що стосується електроенергії, то споживання продовжує зростати. Це фіксується як з боку промисловості, так і з боку цивільного населення.

"Учора (інтерв'ю записано 11 січня, — ЕП) у нас був черговий рекорд споживання з початку війни. Цей рекордний рівень нам вдалося покрити завдяки трьом чинникам. Перше — було відновлено достатню частину генерації. Усе, що можна було ввімкнути, ми ввімкнули", — продовжує Віталій Зайченко.

Другий чинник стосується того, що грудень був відносно теплим і є велика проточність води Дніпром і Десною. 11 січня вдалося зафіксувати максимальне за всю історію вироблення електроенергії на ГЕС. Третій чинник — негода, адже через морози в один із днів понад тисячу населених пунктів залишилися без електрики. Якби не це, то дефіцит покрити було б не можна.

Нагадаємо, 16 січня повідомлялося, що ракетні удари по енергетичних об'єктах в Україні можуть спричинити складнощі, каже голова "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, в такому разі доведеться скористатися аварійною допомогою ЄС, але ці невеликі обсяги не врятують в умовах значного дефіциту.