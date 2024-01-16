До 110 тисяч гривень щомісяця: де заробити такі гроші у Києві

За даними Київського міського центру зайнятості, у січні роботодавці опублікували понад 200 різних вакансій. Рівень зарплат, яку пропонують претендентам на вакантні місця, коливається від 20 до 110 тисяч гривень.

Ринок праці продовжує підлаштовуватися до умов повномасштабної війни в Україні. Так, роботодавці продовжують шукати співробітників на різноманітні посади. Наприклад, у Києві наразі активно пропонують роботу водіям, вчителям, лікарям та іншим фахівцям. Про це повідомляє пресслужба Київського міського центру зайнятості.

За інформацією структури, найбільш популярними вакансіями на столичному ринку праці станом на зараз є:

слюсарі різних напрямків – 108 вакансій,

продавці – 74,

лікарі різних напрямків – 71,

водії – 67,

інженери різних напрямків – 62,

бухгалтери – 54,

вчителі – 45,

кухарі – 40,

менеджери різних напрямків – 30,

фахівці з публічних закупівель – 14.

Максимальний розмір зарплати, яку роботодавці пропонують у запропонованих вакансіях, становить:

слюсар – 30 тисяч гривень;

продавець – 25 тисяч гривень;

лікар – 30 тисяч гривень;

водій – 40 тисяч гривень;

інженер – 110 тисяч гривень;

бухгалтер – 30 тисяч гривень;

вчитель – 20 тисяч гривень;

кухар – 44 тисячі гривень;

менеджер – 67 тисяч гривень;

фахівець з публічних закупівель – 22 тисячі гривень.

Як зміняться зарплати українців у 2024 році

Очікується, що цього року на ринку праці існуватиме дефіцит робітників, а роботодавці потребуватимуть працівників у медицині, фармацевтиці та у сфері краси. Про це йдеться у статті Фокусу: "Висока ціна кадрів. Кому і наскільки підвищать заробітну плату 2024 року в Україні".

Так, за словами HR-експертки, власниці HR-агенції Домініки Іванової-Бекар, нестача кваліфікованих кадрів відчуватиметься у прифронтових областях. Тому зарплати населення у 2024 році зростатимуть, на це впливатиме кілька чинників.

"По-перше, економічні чинники — це зростання вартості життя, сповільнене відносно минулого року, але відчутний рівень інфляції. По-друге, більшість роботодавців відчувають кадровий голод, а на низку спеціальностей попит перевищує пропозицію. У такій ситуації бізнес, щоб бути конкурентними на ринку праці, залучати найкращих і утримувати персонал, має пропонувати конкурентні заробітні плати", — пояснила вона.

Раніше Фокус писав про те, як уряд планує допомагати малозабезпеченим громадянам. Також нагадаємо, як правильно шукати роботу.