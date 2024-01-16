Рух вантажівок відновлено: в ДПСУ підтвердили зняття блокади з ПП "Ягодин-Дорогуськ"

Водіїв закликали врахувати інформацію щодо відновлення руху на польсько-українському кордоні руху під час планування міжнародних перевезень.

Польські протестувальники зняли блокаду з пропускного пункту "Ягодин-Дорогуськ", а рух вантажних транспортних засобів відновлено в обох напрямках. У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у Facebook повідомили подробиці.

Акція польських перевізників завершилася о 20-й годині (за київським часом). Відповідну інформацію прикордонникам надали представники Прикордонної варти Республіки Польща.

Важливо Уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною

У звичайному режимі здійснюється оформлення та пропуск через кордон. Водіїв закликали звернути увагу на цю інформацію та врахувати відповідні дані під час планування міжнародних перевезень.

Пропускний пункт "Ягодин-Дорогуськ" Фото: Google Maps

Блокада кордону України польськими перевізниками

У середу, 3 січня, прем'єр Польщі Дональд Туск оголосив наміри щодо перемовин польськими перевізниками. Він закликав "не застосовувати блокаду як засіб захисту своїх інтересів". Керівник уряду закликав обговорити презентацію перспектив вирішення "конфлікту з польськими перевізниками". Вже 16 січня польські перевізники, які організували блокаду кордону з Україною, досягли угоди з польським урядом.

Державна прикордонна служба України 16 січня зазначила, що на українсько-польському кордоні було розблоковано два пункти пропуску. Йшлося про "Краковець — Корчова" та "Рава-Руська — Гребенне".

Вперше польські перевізники перекрили пункти пропуску на польсько-українському кордоні у листопаді 2023 року. З того часу вони блокували рух певного транспорту. Організатор акції вимагали повернути дозволи на вантажні перевезення для українських водіїв, які через війну Росії проти України скасував ЄС.

Нагадаємо, у суботу, 13 січня, на території Румунії фермери почали обмежувати рух українських вантажних транспортних засобів через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне — Сірет". За інформацією прикордонників, фермери вимагали збільшення субсидій для кращої конкуренції з українською агропродукцією, але згодом свої заходи припинили.