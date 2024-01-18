Кремль вже змирився: аналітики відповіли, що станеться в разі конфіскації $300 млрд активів РФ

Тим часом МЗС Росії назвало план конфіскації активів на відбудову Україну, "піратством 21 століття", та пригрозило європейським країнам "правовими наслідками".

Країни, чиї суверенні облігації були придбані Росією, не будуть вважатися дефолтними, якщо західні уряди вирішать конфіскувати заморожені російські 300 мільярдів доларів. Про це заявили в компанії, що займається аналітичними дослідженнями фінансового ринку Moody's і S&P Global, передає Reuters.

Американські та британські чиновники наполягають на арешті активів Москви, заморожених у Бельгії та інших європейських країнах. Зокрема, вони прагнуть отримати більш широку підтримку "Великої сімки" (G7) під час переговорів у лютому, незадовго до другої річниці великої війни в Україні.

Ще в червні 2022 року Сполучені Штати та Moody's визнали, що Росія допустила дефолт за своїми облігаціями, оскільки міжнародні санкції не дозволили Москві здійснювати виплати власникам цінних паперів — інтерпретація, яку Кремль відкинув.

Російський центральний банк стверджує, що Франція, Німеччина, Велика Британія та інші суверенні держави також опинилися б у стані дефолту, якби облігації, якими володіє Росія, були конфісковані, а Росія, отже, не отримала належних платежів.

Але Moody's каже, що справа в іншому.

"Наші рейтинги зазвичай не відображають конкретних міркувань власників, тому ми не розглядатимемо цей сценарій як сценарій за замовчуванням для цих країн", — сказав Торстен Нестманн, старший віце-президент Moody's Investors Service у відповідь на запит Reuters.

Керівник сектору суверенних рейтингів EMEA в S&P Global Френк Гілл також повідомив, що це навряд чи буде вважатися дефолтом, оскільки виплати відсотків здійснюються через платіжного агента, який продовжуватиме виплачувати їх іншим кредиторам.

Зазначимо, що більшість заморожених резервів Росії зберігається готівкою та суверенними облігаціями Франції, Німеччини, Британії, Австрії та Канади.

"Тлумачення рейтингових агентств може розвіяти занепокоєння щодо ризику дефолту, адже деякі європейські чиновники дотепер побоюються, що будь-яка конфіскація активів може створити тривожний прецедент, коли інші країни вимагатимуть компенсації за минулі військові дії західних країн", — йдеться у джерелі.

"Ми будемо битися"

Тим часом російська влада в приватному порядку схиляється до думки про те, що резерви майже втрачені, але вона має намір подати юридичний виклик і вжити рішучих заходів у відповідь, за словами чотирьох осіб, знайомих з думкою уряду та центрального банку.

"У глибині душі всі вже попрощалися з ними (активами — ред.). Безумовно, буде (судовий процес — ред.). Це свого роду ритуал. Ми будемо боротися", — сказала особа в Росії на правах анонімності.

Друге джерело повідомило, що Росія вже "попрощалася" з активами, впевнена, що європейські столиці піддадуться тиску США.

Третя російська особа також підтвердила, що РФ навряд чи зможе запобігти конфіскації, але буде погрожувати "помстою", наприклад, конфіскацією західних активів, які знаходяться в Росії, і розривом дипломатичних відносин з іноземними державами, які вважаються недружніми.

Міністерство закордонних справ Росії назвало план конфіскації своїх активів, щоб допомогти відбудувати Україну, "піратством 21 століття" і заявило, що Москва буде змушена вжити жорстку відповідь. У Кремлі заявили, що Європа зіткнеться з "неминучими" правовими наслідками.

Фокус вже повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, що дозволить конфіскувати близько 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Втім, перед ухваленням Байден хоче узгодити конфіскацію активів РФ із союзниками по "Великій сімці" (G7), особливо в Європі. Саме там зберігають близько 200 мільярдів доларів заморожених активів Кремля.