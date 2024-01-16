Конфіскація заморожених активів Росії: чому Україна ще довго не отримає гроші

За словами спецпредставниці США Пенні Пріцкер, дебати щодо передання конфіскованих російських активів Україні будуть довгими, оскільки сам процес потребує юридичної основи.

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Україна зможе отримати конфісковані Заходом активи РФ тільки після колективного рішення всіх країн, де є такі активи. Причому сам процес передачі активів не буде швидким. Про це 15 січня сказала спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє "Укрінформ".

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"Я думаю, якщо рішення буде ухвалено, це буде колективне рішення", — сказала вона.

Пенні Пріцкер додала, що питання конфіскації російських активів мають схвалити всі країни, де є кошти країни-агресора. Дебати з цього приводу будуть довгими, оскільки сам процес передання активів потребуватиме юридичного підґрунтя.

Водночас чиновниця додала, що неправильно вважати, що подібна конфіскація стане "панацеєю" або відбудеться "дуже швидко".

Коли Україна отримає гроші Москви

У США цього року мають ухвалити рішення щодо двох законопроєктів: один пов'язаний із суверенними активами Росії, а інший — із замороженими коштами російських олігархів. На думку експертів, питання про передачу Україні заморожених російських активів може бути вирішене вже 2024 року.

"Не думаю, що термін вийде за межі 2024 року, оскільки обидва законопроєкти є двопартійними. Швидкість ухвалення H.R.4175, який стосується конфіскації суверенних активів РФ, буде вищою", — сказав член товариства фінансових аналітиків, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

Водночас є думка, що американці хочуть дочекатися результатів виборів у країні. Нового президента народ США обиратиме навесні 2024-го.

"Виглядає так, що це йде підготовка до 2025-го року, коли у США може змінитися президент. Найреалістичніший сценарій, що або ці кошти передаватимуться поетапно, з огляду на інституційну слабкість України і на питання корупції. Або взагалі буде створено фонд управління цими коштами десь у ЄС і нам виділятимуть їх поетапно і на фінансування дефіциту, і на відновлення в обмін на реформування країни", — вважає виконавчий директор CASE Ukraine Дмитро Боярчук.

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Нагадаємо, 11 січня агентство Bloomberg повідомило, що представники американського уряду висловили підтримку законопроєкту, який передбачає можливість конфіскації заморожених активів Російської Федерації, оцінених приблизно в 300 мільярдів доларів.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нещодавно сказав, що конкретні правові норми, які дадуть змогу нашій країні забрати заморожені активи Москви, вже обговорюють на рівні G7 і Європейського Союзу (ЄС).