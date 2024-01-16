Конфискация замороженных активов России: почему Украина еще долго не получит деньги

По словам спецпредставительницы США Пенни Прицкер, дебаты по поводу передачи конфискованных российских активов Украине будут долгими, поскольку сам процесс требуют юридической основы.

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Украина сможет заполучить конфискованные Западом активы РФ только после коллективного решения всех стран, где есть такие активы. Причем сам процесс передачи активов не будет быстрым. Об этом 15 января сказала спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает "Укринформ".

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"Я думаю, если решение будет принято, это будет коллективное решение", – сказала она.

Пенни Прицкер добавила, что вопрос конфискации российских активов должны одобрить все страны, где есть средства страны-агрессора. Дебаты по этому поводу будут долгими, поскольку сам процесс передачи активов требуют юридической основы.

При этом чиновница добавила, что неправильно считать, что подобная конфискация станет "панацеей" или произойдет "очень быстро".

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В США в этом году должны принять решение по двум законопроектам: один связан с суверенными активами России, а другой — с замороженными средствами российских олигархов. По мнению экспертов, вопрос о передаче Украине замороженных российских активов может быть решен уже в 2024 году.

"Не думаю, что срок выйдет за рамки 2024 года, поскольку оба законопроекта являются двухпартийными. Скорость принятия H.R.4175, который касается конфискации суверенных активов РФ, будет выше", — сказал член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

При этом есть мнение, что американцы хотят дождаться результатов выборов в стране. Нового президента народ США будет выбирать весной 2024-го.

"Выглядит так, что это идет подготовка к 2025-му году, когда в США может смениться президент. Наиболее реалистичный сценарий, что-либо эти средства будут передаваться поэтапно, учитывая институциональную слабость Украины и на вопрос коррупции. Или вообще будет создан фонд управления этими средствами где-то в ЕС и нам будут выделять их поэтапно и на финансирование дефицита, и на восстановление в обмен на реформирование страны", — считает исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук.

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Напомним,11 января агентство Bloomberg сообщило, что представители американского правительства выразили поддержку законопроекту, предусматривающему возможность конфискации замороженных активов Российской Федерации, оцененных примерно в 300 миллиардов долларов.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно сказал, что конкретные правовые нормы, которые позволят нашей стране забрать замороженные активы Москвы, уже обсуждаются на уровне G7 и Европейского Союза (ЕС).