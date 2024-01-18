Реформа в дії: як змінився ринок землі в Україні та що це означає

В Україні з 1 січня 2024 року триває другий етап земельної реформи, тим часом у Міністерстві аграрної політики та продовольства розповіли, які зміни вже відбулися.

В Україні відбулися перші угоди на ринку землі. Так, юридичні особи вперше після старту другого тапу земельної реформи оформили угоди з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. Про це сказав в ефірі телемарафону 18 січня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

"З Нового року і по сьогоднішній день станом на ранок юридичні особи на первинному ринку купили цілих вісім ділянок, на вторинному — 50 з чимось, якщо я правильно пам'ятаю", — розповів міністр.

За словами Сольського, продають виключно приватну землю, оскільки продавати або купувати державну сільськогосподарську землю не можна. Він також зазначив, що зараз особливого ажіотажу і зростання цін у зв'язку зі стартом другого етапу земельної реформи немає.

Як зазначив міністр аграрної політики та продовольства, продовжують активно купувати земельні ділянки фізособи. Очікується, що кількість юридичних осіб з часом збільшуватиметься, проте в міністерстві сумніваються, що відбуватимуться якісь масштабні скупки.

"Умови ринку в нас диктує продавець, а він не поспішає продавати. Йому взагалі все одно, хто купує — фізична чи юридична особа. У свідомості пайовиків земельна реформа почалася кілька років тому. У них є фермер Іван Іванович, і його вони асоціюють як покупця. А як він купує — на себе, доньку чи підприємство — вони, в принципі, не звертають уваги", — пояснив він.

Зазначимо, відкриття українського ринку землі відбулося 1 липня 2021 року. Через два роки, восени 2023 року, голова Державної служби України з геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко сказав, що після реформи процес купівлі-продажу земельних ділянок відбувався не дуже активно. Він зазначив, що в процесі беруть участь приблизно 1% сільськогосподарських земель.

"У 2021 році за перші пів року роботи ринку землі було випущено в обіг понад 100 тисяч гектарів. Коли у 2022 році почалася повномасштабна війна ринок, звичайно, просів і в обіг було випущено 69 тисяч гектарів. У 2023 році станом на жовтень ми вже бачимо, що вже майже 80 тисяч гектарів реалізовано, показники наближаються до довоєнних", — сказав він.

А 1 січня 2024 року розпочався другий етап земельної реформи. Тепер скуповувати сільськогосподарські землі дозволяється юридичним особам. Їм доступні приватні земельні ділянки, загальна площа яких становить не більше 10 тисяч гектарів.

Нагадаємо, що українцям із сертифікатом на земельну частку (пай), але без витягу з Реєстру майнових прав на право власності на земельну ділянку, потрібно до 1 січня 2025 року оформити право власності на землю. Якщо цього не зробити, їхні земельні ділянки будуть визнані безхазяйними.