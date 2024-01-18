Українкам виплатять 5 тисяч доларів на виховання дітей: деталі

Як розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, гранти нададуть жінкам у віці від 18 до 54 років. Ці гроші мають витратити на організацію власної справи.

Громадянки України з Київської та Житомирської областей, яким подобається доглядати за дітьми, можуть отримати грант та відкрити власний дитячий садок у своєму помешканні. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Хто отримає грант

Взяти участь у програмі, яка відбувається за підтримки Міжнародної організації праці та Всеукраїнського фонду "Крок за кроком", можуть українки віком від 18 до 54 років. Мета ініціативи — створити доступні послуги із догляду й розвитку маленьких українців.

Зазначається, що в рамках конкурсу організатори 30 учасниць. Для них організують та проведуть навчальний курс, під час якого жінки ознайомляться з основними аспектами створення та розвитку бізнесу з догляду й розвитку дітей раннього віку.

"П’ять найвмотивованіших учасниць отримають фінансову допомогу до 5 тисяч доларів США у гривневому еквіваленті. Важливо, щоб створені у дитсадках послуги були доступними для населення з обмеженими фінансовими можливостями", — кажуть у Мінреінтеграції.

Для участі потрібно заповнити форму за посиланням. Зробити це потрібно до 28 січня.

Виплати від ООН: кому нададуть допомогу у 2024 році

З 15 січня благодійний фонд "Право на захист" збирає дані громадян, які хочуть отримати фінансову допомогу від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які:

мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Відомо, що українські сім'ї, заявки яких будуть пройдуть перевірку, зможуть розраховувати на допомогу, розмір якої складає 3,6 тисячі гривень на кожну людину. Кошти надходитимуть три місяці поспіль, тобто загальна сума виплати становитиме 10 800 гривень.

Нагадаємо також, що додаткові кошти можуть також отримати громадяни, які змушені були виїхати до Івано-Франківської області через повномасштабне вторгнення РФ. Фінансову підтримку українцям надасть французька міжнародна організація Action Against Hunger (ACF)