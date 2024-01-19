Санкції заважають Росії заробляти на нафті: скільки мільярдів втрачає агресор

Незважаючи на зростання поставок нафти за кордон, доходи Росії скоротилися, оскільки збільшився розмір знижок на "чорне золото", тоді як базові ціни навпаки — знизилися.

Доходи Росії від експорту нафти в останній місяць 2023 року впали до шестимісячного мінімуму — до 14,4 мільярда доларів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За підрахунками аналітиків, доходи країни-агресора від експорту нафти за підсумками грудня знизилися на 1,4 мільярда доларів. Водночас Москва вирішила збільшити поставки "чорного золота" за кордон, збільшивши обсяги до 7,8 млн барелів на добу, що стало найвищим рівнем з березня. Це пов'язано з тим, що знижки на нафту з РФ збільшилися, а базові ціни на товар знизилися, сказано в публікації.

При цьому доходи від видобутку та експорту нафти залишаються найважливішим джерелом поповнення російського бюджету, який розтрачують на війну проти України. До того ж зараз РФ намагається утримати на рівні соціальні витрати з огляду на наближення президентських виборів.

Як зазначаються, щоб знизити потік нафтодоларів до російського бюджету, не порушуючи водночас постачання нафти на світовому ринку, західні країни та їхні союзники запровадили кілька раундів енергетичних санкцій проти Кремля.

Росії довгий час вдавалося ігнорувати обмеження, оскільки вона обзавелася великим тіньовим флотом танкерів для транспортування своєї нафти покупцям у Китаї, Індії, Туреччині та Латинській Америці. Однак останніми місяцями США посилили контроль за дотриманням цінового ліміту, застосовуючи санкції проти пов'язаних з Росією трейдерів, судна і судновласників за порушення.

Як змінився експорт російської нафти Фото: Bloomberg

У підсумку знижка на ключову російську експортну суміш нафти на марку Urals уже в грудні під тиском розширеного контролю Міністерства фінансів США зросла.

Згідно з розрахунками, ціна нафти Urals минулого місяця впала приблизно на 10 доларів за барель до рівня дещо нижчого за межу в 60 доларів. Середньозважена експортна ціна російської нафти, що також включає ціну на преміальну суміш ESPO, впала більш ніж на 10% до $64,10 у грудні, йдеться у звіті.

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Протягом 11 місяців 2023 року, як писало агентство Bloomberg, у Росії пробурили нафтовидобувних свердловин на загальну глибину 28 100 кілометрів. Зазначається, що зростання активності збіглося з відновленням як обсягу, так і вартості російського експорту нафти, що виразно демонструє, як промисловість викопного палива в країні стала ключовим джерелом коштів для війни проти України.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє ембарго на імпорт морської нафти з Росії, яке запровадив Європейський Союз (ЄС). Також країни G7 та Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.