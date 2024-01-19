Чи скоротять пенсійні виплати українців у лютому: відповідь Кабміну

Як раніше попереджали в Мінекономіки, влада, можливо, відкладе виплату зарплат держслужбовцям та пенсій літнім людям, якщо США та Євросоюз не виділять обіцяну фінансову допомогу.

Українців хвилює питання щодо можливого скорочення пенсійних виплат. Видання "На пенсії" розповіло, що впливає на пенсії та чи виплатять їх у лютому 2024 року.

У грудні 2023 року міністр економіки Юрія Свириденко в коментарі Financial Times заявила, що Україна може відкласти виплату зарплатні держслужбовцям та пенсій літнім людям, якщо не надійне обіцяна фінансова допомога на початку року від ЄС та США.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що у березні 2024 року може не відбутися індексація пенсій, якщо не буде міжнародної фінансової допомоги. З її слів, проблем з фінансуванням поточних пенсій немає, проте грошей на індексацію пенсій можуть не знайти.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пенсії українцям платитимуть вчасно. Він запевнив, що індексація пенсій відбудеться у березні 2024 року, як це передбачає закон. Зі слів Шмигаля, Україна має домовленості з 11 країнами щодо багаторічних програм фінансування.

Нагадаємо, з 1 січня відбулося підвищення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, внаслідок чого відбувся перерахунок пенсій українців. Таким чином у країні зросла максимальна пенсія з 20 930 гривень до 23 610 гривень, а мінімальна з 2093 до 2361 гривні.

Раніше повідомлялося, що українці можуть платити персоналізовані благодійні внески до ПФУ. Зокрема, 70% суми виплачуватиметься пенсіонеру, а 30% — ресурс для виплати решти пенсій.