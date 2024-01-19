Будує нерухомість, управляє капіталами, купує заводи: детально про бізнесмена Ігоря Мазепу

Власника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу 19 січня під час перетину українсько-польського кордону затримали, а в офісах компанії провели обшуки. Фокус спробував розібратися, що відомо про бізнес Ігоря Мазепи і що зазначають у його компанії про звинувачення на його адресу.

Правоохоронні органи 18 січня 2024 року на кордоні з Польщею затримали відомого українського бізнесмена Ігоря Мазепу. Фокус розповідає, чим відомий підприємець.

Бізнес Ігоря Мазепи: чим займається підприємець

47-річний український бізнесмен є генеральним директором компанії Concorde Capital, яку він заснував 2004 року. Компанія займається брокерською діяльністю, інвестиціями, управлінням активів і реструктуризацією боргів.

У період з 2008 по 2016 роки Мазепа очолював біржову раду ВАТ "Українська біржа". У 2014-2016 роках підприємець перебував у наглядовій раді "Укрексімбанку", а з 2016 до 2018 року він був членом наглядової ради "Укрсоцбанку".

Також у Ігоря Мазепи є частка акцій у мережі клінік"Добробут", ще він займається альтернативною енергетикою та онлайн-торгівлею (відома українська компанія з продажу косметики та парфумерії MakeUp, у яку вклав гроші Мазепа). Разом із партнерами Мазепа інвестував у компанію"Криворізький цемент" і займається видобутком бурштину.

Крім того, Concorde Capital задіяна і в будівельному бізнесі. Наприклад, компанія Мазепи фінансувала будівництво заміського комплексу Shelest у селі Хотянівка біля Києва і котеджного містечка преміум-класу Goodlige Park у Вишгородському районі Київської області.

У 2022 році Сергій Тігіпко продав Ігорю Мазепі завод "Кузня на Рибальському"

ЗМІ також вважають, що бізнес Ігоря Мазепи пов'язаний із Сергієм Тігіпком і Борисом Ложкіним (колишній глава Адміністрації Президента України за часів президентства Петра Порошенка). Так, наприклад, у Ложкіна Мазепа був позаштатним радником, коли той керував АП . А 2014 року бізнесмен вирішив стати народним депутатом і балотувався до Верховної Ради України, приєднавшись до партії Тігіпка "Сильна Україна", однак до парламенту не пройшов.

Із Тігіпком Мазепу пов'язують не тільки політичні, а й бізнес-справи. Так, наприкінці 2022 року Сергій Тігіпко вирішив продати завод "Кузня на Рибальському" в Києві, а купив його саме власник Concorde Capital. Крім самого заводу Мазепа отримав 40 гектарів землі. На Рибальському острові планувалося будівництво ЖК Lipki Island (36 будинків висотою до 30 поверхів — загалом 6 тисяч квартир). Водночас Ігор Мазепа говорив, що завод штучно намагаються довести до банкрутства і натякав, що до цього причетні владні структури.

Крім того, 2021 року Ігор Мазепа з партнерами купили Жежелівський і Хустський кар'єри в австрійської компанії Strabag SE. Але вже 2023 року держава вирішує конфіскувати 100% активів видобувних підприємств. Причина: обидва об'єкти раніше контролювалися підсанкційним російським бізнесменом Олегом Дерипаскою. Поки що Мазепі вдалося в судах залишити за собою право володіти кар'єрами.

Затримання Ігоря Мазепи: що про це говорить сам бізнесмен

Сьогодні, 19 січня, пресслужба ДБР повідомила, що Мазепа підозрюється, як організатор схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС. Тим часом, на Facebook-сторінці Ігоря Мазепи з'явився допис, у якому бізнесмен прокоментував своє затримання. За його словами, він не вважає себе винним у справі про земельні ділянки, оскільки їх виділяли чиновники, а не він особисто. Також Мазепа називає неправдивими чутками про наявність "російського сліду" в його справі.

"З "російського сліду" в цій справі — хіба що деякі російські слова, які я почув під час затримання. Але це на їхній совісті. Підозра стосується виділення якоїсь земельної ділянки на 2,4 га. Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 мільйонів гривень. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене — не зрозуміло, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на запитання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав", — сказано в повідомленні.

До будівництва заміського компексу в селі Хотянівка причетна компанія Ігоря Мазепи Фото: Booking

У компанії Concorde Сapital опублікували реліз, де йдеться про те, що "силовики діяли протизаконно й агресивно, припустилися всіх можливих процесуальних порушень під час серії обшуків: не допустили адвокатів, вилучали всі документи й особисті кошти працівників компанії, обшукали офіс компанії без ухвали суду і з виламуванням дверей". Компанія Ігоря Мазепи вже готує звернення до керівництва держави про тиск на компанію і знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні. Це звернення планують підписати власники сотень великих бюджетоутворюючих українських компаній.

Раніше повідомлялося, що найбільшого постачальника Міноборони України Ігоря Гринкевича затримали за спробу запропонувати пів мільйона доларів хабара співробітнику ДБР.