Деяким українцям повернуть гроші за купівлю дров на зиму: де отримати виплату

Грошові виплати українцям надасть благодійний фонд "Карітас", але кошти можна отримати тільки в одному з регіонів.

Українці можуть отримати нову одноразову грошову допомогу. Виплати українцям надає благодійний фонд "Карітас Полтава" за підтримки Католицької служби допомоги (CRS) у рамках проєкту "Гроші на теплу зиму" для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які прибули із зон бойових дій після 24 лютого 2022 року та які зареєструвалися в Полтавській області. Про це йдеться в Telegram-каналі фонду.

Переселенці можуть розраховувати на грошову компенсацію за купівлю дров для свого домогосподарства. Отримати гроші зможуть сім'ї, дохід яких менший за фактичний прожитковий мінімум 5,4 тисячі гривень, і які не користувалися аналогічною допомогою від інших організацій. Також вони мають відповідати одному з шести критеріїв уразливості:

серед членів сім'ї є громадянин з інвалідністю;

серед членів сім'ї є людина з важким захворюванням;

самотня людина поважного віку (55+) або домогосподарство, що складається з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки рідних

одинокі матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;

багатодітні сім'ї (три або більше неповнолітніх дітей);

Вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

Де зареєструватися

Реєстрація на виплату фінансової допомоги триватиме два дні, 23 і 24 січня:

23 числа з 10:00 — у селищі Шишаки, вул. Кирила Осьмака, 56/1;

23 числа з 13:00 — у селі Білоцерківка, вул. Лесі Українки, 11;

24 числа з 10:00 — у місті Глобине, вул. Центральна, 281;

24 числа з 10:00 — у селі Оболонь, вул. Соборності, 17;

24 числа з 13:00 — у селищі Семенівка, вул. Незалежності, 44.

Також важливо, що для реєстрації кандидати мають пред'явити такі документи:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон чи тимчасове посвідчення громадянина України);

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

довідку про відкриття банківського рахунку;

IBAN;

документ, що підтверджує критерій уразливості;

довідку про пічне опалення.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що на грошову допомогу ВПО може претендувати ще одна категорія українців. Мова про тих громадян, які є власниками зруйнованого внаслідок бойових дій житла.