Грошей катастрофічно не вистачає: скільки потрібно бюджету з урахуванням мобілізації

У Міністерстві фінансів зазначили, що безпека та оборона залишається найбільшою статтею витрат державного бюджету.

В умовах повномасштабної війни з Росією Україна всі свої ресурси перенаправляє на боротьбу з окупантами. Якщо говорити про фінанси, то сектор безпеки і оборони фінансується за допомогою всіх податкових надходжень, а також мит, зборів, платежів державних установ тощо. Як повідомили в Міністерстві фінансів 22 січня, у 2023 році видатки загального фонду державного бюджету України на сектор безпеки і оборони становили 1,843 трильйона гривень або ж 60,8% від усієї суми.

"Безпека та оборона залишається абсолютним пріоритетом і найбільшою статтею видатків державного бюджету", — йдеться в повідомленні.

грошове забезпечення для військовослужбовців, поліцейських;

купівля військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

та інші види витрат.

Як фінансували сектор оборони у 2023 році Фото: прес-служба мінфіну

У відомстві наголосили, що видатки сектору безпеки та оборони фінансують за допомогою податкових надходжень українців і коштом військових облігацій.

"Тому дуже важливо підтримувати ЗСУ, сумлінно сплачувати податки та інвестувати у військові облігації. Адже кожна залучена гривня — це інвестиція в поразку Росії", — додали в Мінфіні.

Водночас нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі написав, що в Бюджеті на 2024 рік сектор оборони і безпеки збираються профінансувати на суму в 1 692 мільярди грн. Тобто виділена на цей рік сума на оборонний бюджет менша, ніж витратили у 2023-му — різниця у 151 мільярд гривень. Тим часом військові витрати збільшаться.

"Тобто вже цього року, навіть за повної підтримки міжнародних партнерів в обсязі 37–40 млрд дол., перед нами стоїть величезний виклик: де знайти гроші на вже наявні військові потреби та мобілізацію? Сотні мільярдів. І ці гроші це виключно внутрішні ресурси — насамперед платників податків", — сказано в його повідомленні.

Нагадаємо, що країна-агресор у 2024 році збирається спрямувати майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу. Так, на статтю "національна оборона" в РФ планують витратити 10,8 трильйона рублів, тоді як 2023 року військові витрати Кремль профінансував на 6,4 трильйона рублів.

Також Фокус розповідав, що в Мінфіні закликали українців частково відмовитися від імпортних товарів. Як пояснив профільний міністр Сергій Марченко, обмежити суспільне споживання доведеться, якщо українську економіку переведуть на військові рейки.