"Не чекайте поки вам відключать": українцям пояснили, що робити з боргами за комуналку

За словами експерта у сфері ЖКГ Христини Ненно, українці з боргами за комунальні послуги все одно можуть уникнути відключень, якщо виконають одну умову.

Ті українці, які не мають об'єктивної можливості платити за спожиті комунальні послуги, повинні терміново звернутися до постачальників електроенергії або газу і запропонувати провести реструктуризацію боргу. Комунальні підприємства, як правило, рідко відмовляються йти назустріч споживачеві. Про це розповіла в ефірі телемарафону експерт у сфері ЖКГ Христина Ненно.

За її словами, зараз споживачі в прифронтовій зоні краще платять за житлово-комунальні послуги, тоді як на решті території країни українці, найчастіше, ігнорують платіжки, зокрема й за електроенергію.

"Не треба чекати поки відріжуть постачання. Будь ласка, зверніться до постачальника цих послуг із пропозицією провести реструктуризацію боргу. Як правило, постачальники послуг йдуть назустріч у таких питаннях", — сказала Ненно.

Експертка пояснила, що постачальники комунальних послуг оцінять об'єктивну ситуацію і доходи людини або сім'ї.

"Наприклад, ви не підпадаєте під субсидію. Звертайтеся до постачальника послуг, вам оформлять договір реструктуризації на рік, на два, на три, дивлячись, яка у вас сума заборгованості, які у вас доходи, і вам ніхто нічого відключати не буде. Але не чекайте поки вам відключать, тому що потім доведеться платити всю суму боргу і заново за підключення до мережі", — зазначила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 29 грудня 2023 року скасував мораторій на відключення світла за несплату. При цьому мораторій все ще діє на окупованих територій і там, де ведуться бойові дії.

Як пояснив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, від мораторію вирішили відмовитися через зростання боргів, причому за комунальні послуги часто не платять заможні українці.

Міністр енергетики Герман Галущенко 22 січня заявив, що сума боргу за світло сягає кількох мільярдів гривень. Тільки в Київській області споживачі заборгували майже 2 мільярди.

"Ми давно спостерігали за ситуацією. Дійсно, з початком великої агресії ми одразу ухвалили рішення, яке забезпечило, що електроенергію споживачам відключати не будуть. Але зараз ми побачили, що, на жаль, почалися зловживання цим мораторієм", — сказав він.

Тим часом директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко каже, що українці заборгували за комунальні послуги не таку велику суму, як озвучують різні чиновники. При цьому найбільші — у жителів Печерського та Оболонського районів Києва.