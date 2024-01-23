Нова заборона для української продукції в ЄС: що чекає на фермерів і аграріїв

Єврокомісія має представити пропозиції щодо зміни до торгового законодавства ЄС, які дозволять запроваджувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції до сусідніх із Україною країн. Фокус дізнався, що чекає на українських фермерів і чи дійсно українській агропродукції загрожує блокування в Євросоюзі.

За словами виконавчого віцепрезидента Європейської Комісії з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, пропозиція Єврокомісії, ймовірно, включатиме "специфічні для кожної країни захисні заходи", які дозволять Брюсселю блокувати імпорт, якщо ринок певної країни буде переповнений. Ба більше, Польща вже домоглася певних поступок щодо української агропродукції.

Обмеженням імпорту з України бути? Про що кажуть у Єврокомісії

У коментарі Financial Times Домбровскіс зазначив, що наразі розподіл експорту української сільськогосподарської продукції відбувається нерівномірно.

"Його відчувають насамперед найближчі сусідні країни, тоді як для ринку ЄС у цілому він не створює значних перешкод", — додав єврокомісар.

Домбровскіс уточнив, що пропозиція охоплюватиме рік — до червня 2025-го. Вона має бути схвалена Європейським парламентом і більшістю країн-членів ЄС.

Представники ЄС розповіли, що також розглядається можливість введення квот на м'ясо птиці, цукор і яйця з України, однак жодного рішення щодо цього ще немає.

Пізніше від Валдіса Домбровскіса стало відомо, що Польща таки домоглася поступки ЄС щодо обмеження експорту продовольства з України.

Тому ж виданню Financial Times Валдіс Домбровскіс повідомив, що пропозицію щодо обмеження українського імпорту оголосять до кінця поточного тижня, і, ймовірно, вона передбачатиме "специфічні для кожної країни запобіжні заходи", що дозволять Брюсселю блокувати імпорт у разі перенасичення українським продовольством ринку певної країни.

"Ми розглядатимемо, як можемо надати додаткові гарантії Польщі й іншим країнам-членам. Один зі способів зробити це — запровадження захисних заходів для конкретних країн", — сказав єврокомісар. Він також заявив, що розпочне переговори про взаємну лібералізацію торгівлі, та закликав Київ знизити деякі власні торговельні бар'єри, щоб стимулювати експорт до ЄС на тлі переговорів про вступ до спільноти.

Єврокомісар зазначив, що пропозиція про безмитну торгівлю має бути схвалена Європейським парламентом і більшістю країн-членів ЄС.

Ситуація на кордоні з Польщею на початку 2024 року Фото: Міністерство інфраструктури України/Facebook

Тільки транзит. Що загрожує українським експортерам агропродукції

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив Фокусу дії Єврокомісії щодо обмежень українського експорту продовольства.

"По-перше, ідеться про пропозицію, яка ще не є остаточно вирішеним питанням. По-друге, обмеження вводяться не стосовно ринку Євросоюзу загалом. Сьогодні через логістичні особливості є дуже нерівномірний перерозподіл української аграрної продукції по ринках конкретних країн ЄС. Найбільше її скупчується на вході до ЄС, і внаслідок цього вона достатньо активно витискає виробників із цього ринку. Тому єврокомісар із зовнішньої торгівлі запропонував механізм введення обмежень для конкретних країн. Тобто ті країни матимуть право запроваджувати обмеження враховуючи те, що загальний транзит української аграрної продукції залишатиметься без будь-яких змін. Наприклад, якщо Франція готова прийняти куряче м'ясо, а, наприклад, його не готова прийняти Польща, то Польща просто пропускатиме через свою територію транзитом українське куряче м'ясо й усе. Це одна з пропозицій. Під будь-яку пропозицію буде розроблений механізм контролю", — пояснив Пендзин.

Якою точно буде майбутня заборона на імпорт продукції з України, наразі невідомо Фото: Freepik

Він також додав, що така ситуація спостерігається й сьогодні. Наразі українська аграрна продукція транзитом проходить через Польщу враховуючи те, що для поляків, словаків, угорців, румунів, болгарів існує обмеження на постачання української аграрної продукції, які були введені 2023-го.

"Вони хочуть продовжити цей механізм, де кожна конкретна країна матиме можливість захищати свій внутрішній ринок від української аграрної продукції. Ніхто не говорить про фізичне знищення обсягів постачання. Ідеться про те, що вони нерівномірно розподіляються по країнах Європи та не є небезпечними для самого ринку ЄС, а проблемними для ринку окремо взятої країни. Така країна, як, наприклад, Польща, і матиме теоретичну можливість захиститися", — додав експерт.

Певні обмеження можуть запровадити й на імпорт у ЄС яєць із України Фото: Pexels

Водночас голова фермерського господарства "Моя земля 2015", голова Конгресу фермерів Полтавщини Григорій Шамрицький зазначає, що в українських фермерів і аграріїв уже є певні обсяги продукції, терміни й умови постачання в ті чи інші країни Європи.

"Відповідно до змін, продукція, яка постачатиметься на ці ринки, зменшиться. Тож доведеться кудись збувати її. Найімовірніше, це вплине негативно на ціни, а також на кожного аграрія та виробника. Тому, на мою думку, в цей непростий для України час не лише не потрібно обмежувати нас, а ці країни-сусіди могли би нам допомогти постачати більші обсяги нашої продукції, а не обмежувати попередні. Щойно ми повезли маленький обсяг своїх товарів вантажним транспортом, і вже кордони заблокували. А що ж буде далі, коли ми потужно, відкрито вийдемо на всі міжнародні ринки зі своєю переробленою продукцією?" — розмірковує фермер.

Україна запропонувала Польщі систему контролю експорту агропродукції Фото: kmu.gov.ua

Також Україна запропонувала Польщі систему контролю експорту агропродукції, який уже працює з Румунією та Болгарією.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з премʼєром Польщі Дональдом Туском. За словами українського прем'єра, обговорили й безперешкодний рух товарів через кордон.

"Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено. Кордон розблоковано, а спільна робота дає результат", — сказав Шмигаль.

Премʼєр також додав, що зі свого боку українська сторона пообіцяла докласти максимум зусиль, аби не нашкодити польським фермерам і перевізникам та підтримати їх. Ба більше, Україна очікує, що Польща зробить кроки для зняття обмеження для українських фермерів і виробників.

"Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської комісії. Цей механізм уже ефективно працює з Румунією та Болгарією, і ми пропонуємо його використовувати в наших взаємовигідних відносинах", — зазначив Шмигаль.

Премʼєр-міністр також закликав Єврокомісію продовжити заходи з лібералізації торгівлі для України, а також лібералізації перевезень.

Нагадаємо, аграрний експерт Михайло Апостол раніше пояснював, чому країни-сусіди заблокували експорт українського зерна. За його словами, через фіктивні структури ділки масово скуповували за готівку зерно й іншу с/г продукцію в приватних фермерів, сільгосппідприємств і великих агрохолдингів. Тоді продукцію передавали від однієї фірми-прокладки до іншої, аби заплутати торговельні ланцюги й уникнути сплати обов’язкових платежів.