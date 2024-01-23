Болгарія наполягає на запровадженні тарифів і квот на імпорт українського зерна до ЄС, – ЗМІ

Болгарське Міністерство сільського господарства попереджає, що теперішня ситуація може спровокувати падіння внутрішнього виробництва та вплинути на безпеку країни в довготривалій перспективі.

Болгарія наполягає на запровадженні квот та тарифів на імпорт українського зерна до країн Європейського Союзу. Про це повідомляє Euractiv.

Країна пояснює свою вимогу "значними стражданнями" місцевих фермерів. Це наче відбулося після зняття відповідних обмежень на торгівлю продукцією з України.

Виробники, як повідомило видання, не можуть конкурувати з цінами на українську продукцію. Збільшення експорту з України викликає у них серйозне занепокоєння.

У Мінсільгоспі Болгарії уточнили, що країна володіє значними потужностями з виробництва нерафінованої та рафінованої соняшникової олії, а також біодизельного палива. Виробники цієї країни є одними з найбільших у ЄС. Водночас Болгарія сильно залежить від імпорту з України, оскільки на свої потужності не виробляє достатньо насіння соняшнику.

Деякі виробничі потужності зупинили, як пояснили в Мінсільгоспі Болгарії, коли минулого року набула чинності заборона на реалізацію імпорту українського зерна. Окрім того, насіння соняшнику з України має вищий середній вміст олії, ніж болгарське насіння.

У Болгарії переконані, що максимальні обсяги української агропродукції повинні забезпечувати більшу ясність і впевненість і для виробників, і для переробників. Така реалізація задуму, на їхню думку, має "відповідати ринковій логіці та переробним потужностям.

Водночас болгарське Міністерство сільського господарства попереджає, що теперішня ситуація може спровокувати падіння внутрішнього виробництва, що "може значно вплинути на продовольчу безпеку країни в довгостроковій перспективі".

Нагадаємо, 23 січня міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе закликав ЄС замінити товари з РФ на українські. Він зазначив, що було запропоновано обговорити санкції стосовно російської сільськогосподарської продукції.