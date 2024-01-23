Зеленський озвучив нове рішення РБНО щодо тиску на бізнес: деталі (відео)

Володимир Зеленський анонсував запровадження мораторію на блокування роботи компаній під час процесуальних дій та проведення аудиту системи моніторингу ризиків податкових накладних.

Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) ухвалила важливі рішення, які допоможуть українському бізнесу вирішити низку проблем. Про це у своєму відеозверненні 23 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Так, в Україні сформують Раду з підтримки підприємництва, до якої ввійдуть представники бізнесу. Хто саме увійде у нову Раду президент не сказав, втім зазначив, що йдеться про відомих керівників компаній, які працюють у різних галузях.

Також Зеленський анонсував зміни до закону Бюро економічної безпеки (БЕБ), що дозволить обмежити тиск на легальний бізнес. За словами президента, також було ухвалено рішення, яке стосуватиметься блокування роботи підприємств.

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Зокрема, йдеться про запровадження мораторію на проведення процесуальних дій на термін три місяці, під час яких робота підприємства може бути неможлива.

Окрім того, Володимир Зеленський заявив про проведення аудиту системи моніторингу ризиків податкових накладних, що вирішить для українських підприємців проблему із їх блокуванням.

Також у зверненні президент наголосив на тому, що бізнес повинен виконувати свою частину домовленостей, а саме сплачувати податки, поважати працівників та не працювати із Росією.

Нагадаємо, минулого року бізнес масово скаржився на блокування податкових накладних. Зокрема, це одна з проблем, з якою найбільше бізнес звертався до Ради бізнес-омбудсмена на початку минулого року. У липні минулого року в Україні запрацював новий порядок зупинки реєстрації податкових накладних, а також нова процедура оскарження таких рішень.

Також минулого року у Верховній Раді анонсували "перезавантаження" Бюро економічної безпеки. Нову реформу планували впровадити до кінця 2023 року. Зокрема, йшлося про зміни у законодавство щодо роботи структури та проведення атестації всіх працівників.