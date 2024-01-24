В Україні вивели з експлуатації два енергоблоки: чи будуть відключення світла

Генеруюче обладнання ремонтують, але в резерві енергетики мають ще блок ТЕС. Українців закликали відповідально поставитись до споживання світла у пікові години.

В Україні вивели на аварійний ремонт дві одиниці генеруючого обладнання. Про це 24 січня проінформували у Міністерстві енергетики.

Проте енергетики запевнили, що система збалансована. За потреби буде запущений в експлуатацію блок ТЕС, який нині перебуває у резерві.

У міністерстві нагадали, що важливо зменшити навантаження на енергосистему у пікові години споживання. Йдеться про час з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00. Українців закликали споживати світло відповідально.

"Ситуація контрольована. Стабілізаційні графіки відключень не застосовуються", — зазначила пресслужба.

Ввечері 23 січня у Польщі виник надлишок електроенергії, який забрала Україна. Йдеться про 1600 МВт*год. Нині дефіциту в енергосистемі немає, а потреби споживачів покриває власна генерація.

Ситуація в регіонах

У Харківській області відновили електропостачання понад 10 тисячам споживачів. Без світла залишаються ще понад 700 абонентів. Також частина споживачів у Харкові й області залишилась без газу після обстрілів.

У Дніпропетровській області через технічні причини світло зникло у 184 споживачі. На Донеччині енергетикам вдалося заживити за добу 37 населених пунктів, але через обстріли відключались 4,3 тисячі абонентів. Напруги досі немає у 76 населених пунктах.

У Сумській області світло вдалось повернути у два населені пункти. Ще 57 — залишаються знеструмленими. На Херсонщині немає світла у 26 тисяч точок обліку, в самому Херсоні — у 3,3 тисячі споживачів.

Нагадаємо, на аукціоні виставили боксерські рукавички з підписом президента Володимира Зеленського. Одеський підприємець заплатив за них 5 мільйонів гривень.

Ввечері 23 січня ЗС РФ обстріляли центр Харкова. Одна з ворожих ракет влучила в історичну будівлю, якій майже 130 років.