Пенсії у 2024 році: українцям пояснили, чи варто чекати нп індексацію

Як пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, грошей на базові видатки в бюджеті достатньо, але якщо виникнуть складнощі — в уряді знають, як вирішити проблему.

Індексацію пенсій в Україні 2024 року буде проведено, оскільки в державному бюджеті вже закладено кошти для цього. Якщо ж виникне дефіцит коштів, тоді уряд скоротить додаткові програми соціальної підтримки і відмовиться від привілеїв. Про це сказала в інтерв'ю виданню "Подробностии" міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

"Наш бюджет прогнозований, у ньому закладено кошти для індексації пенсій", — сказала вона.

За словами міністра, грошей на базові витрати в бюджеті достатньо.

"На пенсії, на соціальну допомогу для виживання ми гроші знайдемо", — розповіла Оксана Жолнович.

Як зазначила вона, якщо в Україні збільшиться кількість одержувачів соціальної допомоги, тоді уряд перегляне систему видатків. Пріоритет буде в тих, для кого допомога від держави — це основне джерело виживання. При цьому держава може і скоротити "якісь привілеї".

"Для когось це якась додаткова виплата, наприклад, рішення судів щодо підвищення пенсій для окремих категорій людей — очевидно, ці видатки залишатимуться в черзі, а для тих видатків, які є першочерговими для виживання, це будуть пріоритетні видатки", — розповіла міністр.

Індексація пенсій 2024: про що слід знати

Планується, що цього року пенсії українцям перерахують тричі — у січні, березні та липні.

У січні підвищили виплати тим, кому платили мінімальну і максимальну пенсію. Оскільки прожитковий мінімум з 1 числа становить 2,361 гривні, пенсії теж зросли — до 2,361 гривні та 23,610 гривень відповідно.

У січні та липні будуть перераховані виплати "чорнобильцям" і тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок). Після цього мінімальна пенсія для цих категорій спочатку зросте до 2, 840 гривень, а пізніше — до 3,2 тисячі гривень.

А в березні пенсії підвищать усім, чиї виплати мали індексувати за планом. Але сама індексація пройде за новою бальною системою. Передбачається, що після індексації середня пенсія в Україні становитиме 6 тисяч гривень.

Раніше стало відомо, які пенсійні виплати отримують у різних регіонах України. Також заступник голови комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк 22 січня розповів, чи будуть затримки з виплатами зарплат і пенсій.