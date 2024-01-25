Україна цьогоріч почне будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, — Галущенко

За словами міністра енергетики, два блоки базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна планує імпортувати з Болгарії, тоді як ще два використовуватимуть західні технології компанії Westinghouse.

Цьогоріч Україна планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів на Хмельницькій АЕС. Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенко.

За словами міністра енергетики, два блоки, до яких увійдуть реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна планує імпортувати з Болгарії, тоді як ще два використовуватимуть західні технології компанії Westinghouse.

Крім того, Галущенко додав, що всі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України.

"Нам потрібні корпуси. Ми хочемо одразу зробити третій і четвертий блоки", — наголосив міністр.

У виданні уточнюють, що наразі три АЕС на підконтрольній Україні території забезпечують понад 55% потреб країни в електроенергії, однак влада має намір розширити цей сектор, щоб компенсувати тимчасову втрату найбільшої атомної станції у Європі — Запорізької АЕС.

"Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор" — каже Галущенко.

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