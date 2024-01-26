Українцям підвищили зарплати: у яких містах найбільше платять (інфографіка)
У січні у великих містах готові платити в середньому від 14 500 гривень до 22 500 гривень. Найвищі зарплати пропонують військовослужбовцям.
Із січня 2024 року практично в усіх великих містах України роботодавці почали пропонувати збільшені зарплати. Найбільше, порівняно з груднем 2023 року, зросли пропозиції в Херсоні — одразу на 1500 гривень, до середніх 22 500 гривень. Про це свідчать дані порталу з працевлаштування Work.ua.
Також у низці міст збільшення становило близько 1000 гривень. За даними порталу, це:
- Рівне, де запропонована зарплата зросла до 17 300 гривень;
- Вінниця — 17 000 гривень;
- Луцьк — 16 500 гривень.
В інших містах підвищення становило 500-800 гривень. За винятком чотирьох, де запропонована зарплата залишилася на старому рівні. Йдеться про:
- Запоріжжя — 16 000 гривень;
- Житомир — 16 000 гривень;
- Черкаси — 17 000 гривень;
- Чернігів — 15 000 гривень.
Які зарплати готові платити українцям
Загалом, у січні великі міста готові платити в середньому від 14 500 гривень (Суми) до 22 500 гривень (Херсон). При цьому розмах зарплат за професіями величезний. Наприклад, у Херсоні найбільше пропонують військовослужбовцям — у середньому 72 500 гривень, а найменше — касирам, 11 400 гривень.
Майже стільки ж, як і в Херсоні, пропонують у Києві — у середньому, 22 000 гривень. Найбільше — військовослужбовцям — середні 72 500 гривень, а найменше — бібліотекарям, 9100 гривень, а також асистентам вчителя та маркувальникам — по 9500 гривень.
На третьому місці за найвищими запропонованими зарплатами йде Львів — у середньому 20 000 гривень. Тут:
- найбільше пропонують військовослужбовцям — середні 75 000 гривень;
- найменше — педагогам-організаторам, звичайним організаторам і прибиральникам, 10 500 гривень у середньому.
Найнижча запропонована зарплата фіксується в Сумах — у середньому 14 500 гривень. Отже:
- найбільше пропонують військовослужбовцям — середні 72 500 гривень;
- найменше — прибиральникам, 7200 гривень у середньому.
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