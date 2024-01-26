Пенсійні виплати у лютому: у Кабміні пояснили, чи є кошти для пенсіонерів

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за майже два роки повномасштабної війни держава жодного разу не затримувала соціальні виплати населенню.

Українські пенсіонери можуть не переживати через затримку соціальних виплат. Як повідомив 26 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, усі пенсійні виплати у лютому будуть забезпечені у повному обсязі.

За його словами, крім пенсійних виплат, держава також профінансує надання субсидій та інші соціальні видатки.

"У лютому так само профінансуємо всі пенсії, всі субсидії, всі допомоги повною мірою. Це наше зобов’язання перед українцями", — зазначив він.

Шмигаль додав, що за майже два роки повномасштабної війни в Україні жодного разу не затримували соціальні виплати.

"Цього тижня повністю закрили виплату всіх пенсій за січень. Тобто кожен пенсіонер отримав свої кошти", — підкреслив український прем'єр.

За його інформацією, з державного бюджету на це вже спрямували 58 мільярдів гривень.

Затримки з виплатами зарплат і пенсій: що відомо

В останні дні 2023 року в уряді заявили, що існує реальна можливість того, що країна почне затримуваати зарплати державним службовцям і вчителям, а також виплати пенсіонерам на тлі відсутні фінансової допомоги з боку країн Заходу. Як пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко, українську економіку до режиму "виживання" підштовхне дефіцит зовнішньої підтримки.

Вона зазначила, що без додаткової фінансової підтримки з боку союзників уряд не зможе вчасно виплачувати зарплати 500 тисячам державних службовців і 1,4 мільйона вчителів. Це ж стосується й виплат 10 мільйонам пенсіонерів.

Водночас 21 грудня в Мінфіні розповіли, як Україна впорається без грошей США та ЄС. У відомстві заявили, що уряд уже запустив "план Б".

До слова, 1 січня в Україні підвищився розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, внаслідок чого відбувся перерахунок пенсій українців. Таким чином у країні зросла максимальна пенсія з 20 930 гривень до 23 610 гривень, а мінімальна з 2093 до 2361 гривні.

Ще Фокус писав, що в Україні є 10,5 мільйонів пенсіонерів. Громадяни, у середньому, отримують 5,4 тисячі гривень пенсії. Але є пенсіонери, яким держава виплачує майже 100 тисяч на місяць.