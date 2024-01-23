Українські пенсіонери втрачають виплати: у чому причина та як їх поновити

Українські пенсіонери почали стикатись з припиненням виплат від держави. Юристи пояснили, що повернути пенсію можна лише за 10 днів, і зробити це можливо дистанційно.

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Українські пенсіонери можуть втратити виплати. Чому це відбувається та що робити в такому випадку, пояснили у благодійному фонді "Право на захист".

Чому можуть не виплачувати пенсію?

Через повномасштабне вторгнення ЗС РФ частина українських пенсіонерів була змушена виїхати за кордон. Нерідко такі люди звертаються за допомогою, бо їм припиняють виплачувати пенсію.

За законом, виплати можуть зупинити, якщо:

пенсія призначена на підставі документів, що містять невірні відомості;

людина виїхала за кордон на постійне місце проживання;

пенсіонер помер;

особа не з’являлась протягом пів року на пошту, щоб забрати гроші;

пенсіонер, який отримує виплати за вислугою років, влаштувався на роботу за посадою, що дає право на пенсію за вислугу років.

Також пенсію можуть припинити в інших випадках, передбачених законом. Зокрема, якщо діти, які отримують виплати після втрати годувальника, закінчили навчання. Також таке можливо, якщо пенсіонер був визнаний особою з інвалідністю.

Якщо пенсіонер не одержує виплати з рахунку понад рік, банк має повідомляти про це відповідному органу Пенсійного фонду. В такому випадку особа може подати нову заяву до ПФУ. Окрім того, перерахування пенсії припиняють у разі виключення банку з переліку уповноважених.

Що робити, якщо пенсію не виплачують?

Термін поновлення пенсійних виплат після з’ясування обставин їх припинення складає 10 днів. Якщо причина припинення не відома самому пенсіонеру, він має звернутись з письмовим запитом у Пенсійний фонд.

"Це необхідно для того, аби надалі мати офіційну відповідь, яка підлягає оскарженню, зокрема у судовому порядку", — наголосили юристи.

Пенсіонеру необхідно звернутись у будь-який сервісний центр ПФУ зі своїми документами та відповідною заявою. Подати її через представника не можна.

Однак нині процедура поновлення пенсії спрощена. Українці, які мають тимчасовий захист або статус біженця за кордоном, можуть розв’язати проблему дистанційну. Заяву можна подати й онлайн — через вебпортал ПФУ, в особистому кабінеті.

До заяви про поновлення пенсії необхідно додати:

копію паспорта;

копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, про реєстрацію місяця тимчасового проживання або перебування особи за кордоном (з перекладом);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом).

Усі копії документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом, консульською установою України або нотаріально. Після поновлення виплат пенсію можна буде отримувати на рахунок в українському банку або міжнародним поштовим переказом. У другому випадку необхідно надіслати до "Укрпошти" заяву в паперовій або електронній формі.

"Отже, якщо ви перебуваєте під тимчасовим захистом або отримали статус біженця за кордоном, ви маєте право поновити пенсію дистанційно з дотриманням умов, які зазначено вище, згідно з встановленою процедурою", — підсумували юристи.

Нагадаємо, журналісти розібрались, чого очікувати пенсіонерам у 2024 році. В Україні вже зросли суми мінімальної та максимальної пенсії, а також запланована індексація за новою системою.

Пенсійний фонд України опублікував статистику, яка середня пенсія у різних регіонах країни. Лідером став Київ, а друге місце за сумою виплат посіла Рівненська область.