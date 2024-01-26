Виплати для ВПО продовжили: хто отримуватиме допомогу у 2024

В Україні продовжили ще на місяць виплату компенсації на проживання внутрішньо переміщених осіб. Втім з 1 березня отримувати таку допомогу зможуть не всі ВПО.

Уряд продовжив ще на місяць, до 1 березня, всі виплати для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у п’ятницю, 26 січня.

Виплати на проживання для всіх ВПО продовжили автоматично, відтак непотрібно нікуди додатково звертатися. Однак, з 1 березня зміняться правила отримання такої допомоги, її зможуть отримати лише внутрішньо переміщені особи з найбільш вразливих категорій.

Кому продовжать допомогу з 1 березня

Виплати деяким переселенцям з 1 березня автоматично продовжать ще на 6 місяців. Це стосуватиметься тих ВПО, які через певні причини не мають можливості працювати, а саме:

пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 9 444 грн;

осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

У Мінсоцполітики кажуть, що продовжити виплати ще на пів року може значна кількість переселенців, однак для цього потрібно подати нову заяву на отримання допомоги.

Хто може отримувати допомогу

За перепризначенням виплат внутрішньо переміщені особи можуть звертатися вже з 1 лютого. Тоді допомога виплачуватиметься вже з березня.

Призначатимуть виплати лише тим людям, у яких розмір доходу у сім’ї на одну людину не перевищує 9 444 гривень.

Також виплати можна продовжити, якщо у сім’ї є дити віком до 14 років, які:

не можуть відвідувати навчальні заклади, або навчаються у гібридному форматі, через що батьки не мають можливості працювати;

проживають у зоні активних або можливих бойових дій;

у населеному пункті не має навчального закладу, а навчання відбувається онлайн;

Окрім того, виплати на проживання отримуватимуть:

сім’ї, у якому один із членів доглядає за особою з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворою дитиною;

малолітнім дітям, які прибули без батьків;

вагітним жінкам з 30 тижня вагітності.

У Міністерстві соціальної політики кажуть, що на сьогодні в Україні допомогу отримують 2,6 млн переселенців, та лише половині працездатних з них знайшли роботу.

Відтак за новими правилами, виплати отримуватимуть ті сім’ї, у яких є діти до 14 років та у яких працездатні члени знайшли роботу або зареєструвалися як ФОП. Однак для цього вони повинні вести відповідну діяльність, отримали мікрогрант на створення власної справи або отримали ваучер на навчання.

Також допомогу можуть отримати сім’ї, якщо працездатна особа зареєструвалася в центрі зайнятості та у сім’ї є діти, які навчаються у школах або вищих навчальних закладах.

Нагадаємо, за словами віцепрем'єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, в Україні зареєстровано майже 5 млн переселенців, з яких 2,5 мільйони – отримують щомісячну допомогу. Вона розповіла, що виплати ВПО оптимізовують через зменшення дохідної частини бюджету України та через вимоги, які висувають міжнародні партнери.

Також нещодавно у "Юридичному пораднику для ВПО" розповіли, що переселенці можуть отримати не лише допомогу на проживання, але й отримати тимчасове житло. Зокрема, це стосується тих осіб, які залишилися без власного житла через повномасштабну війну.