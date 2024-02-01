Санкції проти Росії: які нові обмеження готується ввести Євросоюз, — ЗМІ

За словами журналістів, Євросоюз прагне підготувати 13-й пакет заходів до другої річниці повномасштабної війни. Пропозиція буде зосереджена на товарах, які РФ може використовувати на полі бою.

Європейська комісія вже в суботу почне неофіційні зустрічі на високому рівні з державами-членами ЄС щодо деталей пропонованого нового набору санкцій проти Росії. Про це повідомляє Reuters.

За словами журналістів, Євросоюз прагне підготувати 13-й пакет заходів до другої річниці повномасштабної війни.

Повідомляється, що ці обговорення є останнім кроком перед тим, як Комісія офіційно представить новий пакет для обговорення і голосування країн ЄС у Раді.

Очікується, що пропозиція буде зосереджена на закритті більшої кількості лазівок для обходу попередніх санкцій. Особливо це стосується товарів, які можна використовувати на полі бою. Крім того, європейські чиновники хочуть зосередитися на низці нових списків російських фізичних і юридичних осіб.

Як розповіло журналістам одне з джерел, можливі деякі нові заборони на імпорт. Наприклад, Польща і країни Балтії закликають ввести заборону на імпорт російського алюмінію і скрапленого природного газу.

Журналісти зазначили, що у зв'язку з виборами в ЄС, які наближаються в червні, блок докладає всіх зусиль, щоб забезпечити більше фінансування для України за допомогою потенційного пакета в 50 мільярдів євро, військової допомоги, а також використання доходів від заморожених активів російського центрального банку.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ продовжують працювати в ЄС. За даними журналістів, через майже 2 роки війни деякі ресурси Кремля, як і раніше, розблоковані. Представники ЄС перекладають відповідальність на національних провайдерів.