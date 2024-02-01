Пенсія по інвалідності: у ПФУ розповіли, що зміниться у 2024 році

Мінімальна пенсія для працюючих українців з інвалідністю другої та третьої груп становить трохи більше двох тисяч гривень, а для осіб з інвалідністю першої групи — майже три тисячі гривень.

Українцям з інвалідністю держава продовжує надавати різні соціальні гарантії, зокрема спеціальні пенсії та пільги, попри війну. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, на які пенсії можуть розраховувати громадяни з інвалідністю у 2024 році.

Як призначають по пенсію по інвалідності

Зазначається, що пенсію по інвалідності призначають особам, яким встановили інвалідність однієї з трьох груп залежно від рівня втрати працездатності. Групу, час настання інвалідності, строк, на який її встановлюють, визначає орган медико-соціальної експертизи.

Суми пенсійних виплат теж можуть відрізнятися, оскільки вони залежать:

від віку;

від страхового стажу;

від належності до конкретних пільгових категорій.

На такі пенсійні виплати можуть претендувати громадяни, які отримали інвалідність, але з наявністю страхового стажу від одного до 15 років. Тривалість стажу розраховують від віку, коли було встановлено інвалідність.

Пенсію по інвалідності призначають з дати встановлення факту інвалідності, якщо було подано заяву на призначення такої пенсії не пізніше ніж через три місяці з дня офіційного підтвердження інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії буде подано пізніше, пенсію призначать із дня звернення за виплатою.

Розмір пенсій по інвалідності у 2024 році

Точна сума стає відомою після того, як особі присвоїли групу інвалідності. Як пояснюють у ПФУ, українцям з інвалідністю першої групи призначається 100% пенсії за віком, другої групи — частка в 90% від пенсії за віком, третьої групи — 50% пенсійної виплати за віком.

Мінімальна пенсія по інвалідності така:

для осіб з інвалідністю першої групи — 2,76 тисячі гривень;

для незайнятих громадян з інвалідністю другої та третьої групи 2,52 тисячі гривень;

для незайнятих українців з інвалідністю другої та третьої груп — 2,09 тисячі гривень.

У держструктурі додали, що військовослужбовцям надається пенсія по інвалідності в такому обсязі:

перша група — 100% суми грошового забезпечення;

друга група — частина у 80% від загальної суми грошового забезпечення;

третя група — частина в 60% від суми грошового забезпечення.

Водночас розмір мінімальної пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим:

перша група — у розмірі 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 13,6 тисячі гривень;

друга група — у розмірі 525% прожиткового мінімуму — 10,98 тисячі гривень;

третя група — у розмірі 360% прожиткового мінімуму — 7,53 тисячі гривень.

Раніше Фокус розповідав, хто з українців не зможе отримати пенсійні виплати у 2024 році. Усе тому, що з 1 січня українцям для виходу на пенсію потрібно накопичити щонайменше 31 рік стажу. Також нагадаємо, що в Україні можуть не виплачувати зарплати і пенсії бюджетникам на тлі відсутності фінансової підтримки з боку країн Заходу.